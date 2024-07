„Das ist es einfach nicht wert“ – Deutscher Streamer erklärt, warum er monatlich auf tausende Euro von Twitch verzichtet

Der deutsche Twitch-Streamer Metashi12 spricht darüber, warum er keine Werbung auf Twitch schaltet, und legt dabei sogar seine Einnahmezahlen offen.

Wer ist der Streamer? Metashi12 ist seit mindestens 2016 aktiv auf Twitch am Streamen und hat sich über die Jahre eine treue und stetig wachsende Community aufgebaut.

Seine Streams sind besonders für ihren Fokus auf das Spiel World of Warcraft bekannt, das er beeindruckende 6.500 Stunden gestreamt hat. Aber auch das Survival-Spiel Rust spielt eine bedeutende Rolle in seinem Content, hier bringt er es auf über 2.000 Stunden.

In den letzten drei Monaten hat er im Durchschnitt 3.500 Zuschauer pro Stream (via Twitchtracker).

Welche Problematik spricht der Streamer an? Kürzlich spricht Metashi12 in einem seiner Streams über die Werbeeinnahmen auf Twitch und lädt dazu ein Video auf TikTok hoch. In diesem Video äußert er sich kritisch über die ständige Konfrontation der Zuschauer mit Werbung.

Er sagt dazu: „Wie viele Leute hier im Chat haben Fernsehen geguckt und sich irgendwann gedacht: Boah Junge, wenn du Herr der Ringe auf ProSieben guckst – der Film geht 7 Stunden, weil alleine 4 Stunden davon Werbung sind und hatten kein Bock mehr.“

Er führt weiter aus, dass seine Zuschauer sich vorstellen sollen, dass sie diese besagte Person wären, die von ProSieben auf Twitch wechseln, nur um dort dann wieder mit Werbung konfrontiert zu werden – jede Stunde 2-3 Minuten. Seine Worte treffen offensichtlich einen Nerv bei vielen seiner Zuschauer.

Wie läuft das mit der Werbung auf Twitch ab? Die Monetarisierung auf Twitch erfolgt unter anderem durch Werbeeinnahmen. Streamer haben die Möglichkeit, Werbung in ihren Streams zu schalten und erhalten dafür entsprechende Vergütungen. Die Höhe der Einnahmen variiert dabei je nach Dauer und Häufigkeit der geschalteten Werbung. Dies stellt für viele Streamer eine wichtige Einnahmequelle dar, die ihnen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

9.000 € Werbe-Angebot für einen Monat

Metashi12 entscheidet sich jedoch gegen diesen Weg und öffnet in einem Stream seine Werbe-Angebote auf Twitch, um seinen Zuschauern transparent zu zeigen, welche Einnahmen ihm entgehen.

Er liest vor: „3 Minuten – Schätzung: 1120 $ bis 3040 $. 4 Minuten – Schätzung: 1475 $ – 4000 $. 5 Minuten – Schätzung: 1825 $ – 4960 $. Das würde ich im Monat von Twitch bekommen, wenn ich Werbung machen würde.“ Er fügt jedoch hinzu: „Das ist es einfach nicht wert.“

Im März erhielt er zudem ein besonderes Angebot von Twitch. Laut seiner Aussage wurden ihm während des Events „März mit Herz“ als er das Spiel Elden Ring streamte dafür 9.000 € im Monat für Werbung angeboten. Doch auch dieses Angebot lehnt er ab.

Warum lehnt er ab? Metashi12 erklärt seine Entscheidung mit den Worten: „Was meinst du, wie viele Zuschauer du enttäuschst, wenn die immer Werbung glotzen müssen?“, und genau das sei der Grund, warum er solche Angebote ablehnen würde. „Du hast auf der einen Seite enttäuschte Viewer und auf der anderen Seite Geld“, erklärt Metashi.

Er erläutert weiter, dass er sich in der glücklichen Position befindet, solche Angebote ablehnen zu können, da seine Zuschauer dies mit Subs (Abonnements) ausgleichen. „Ich muss es also nicht machen, also mache ich es nicht“, sagt er.

Zuschauer stimmen Metashi zu

Die Kommentare unter seinem TikTok-Clip spiegeln großen Zuspruch wider. Viele Nutzer erklären, dass sie genau aus diesem Grund einige Streamer nicht mehr schauen.

BlueflameGT schreibt: „Deshalb habe ich Elotrix entfernt“

Stefan schreibt: „Ich habe deswegen einige Streamer, die ich Jahre lang geschaut habe, aussortiert.“

TerraPrint.at schreibt: „Ich habe deshalb Twitch irgendwann komplett verlassen, weil eine Zeit lang überall Werbung war. Dasselbe gilt für Podcasts, da raste ich auch aus, wenn immer Werbung kommt während eines spannenden Talks.“

Dimitrios K. schreibt: „Werbung kann so hart stören, wenn gerade was sehr Krasses passiert und man bekommt nichts mit.“

Auch der deutsche Streamer NoWay4U legt vor einiger Zeit seine Werbeeinnahmen offen und erklärt, warum auch er diese ablehnt: Deutscher Twitch-Streamer NoWay4U soll 60.000 € monatlich für 3 Minuten Werbung bekommen, lehnt ab