Noch vor Start stürzt LetsHugo den bösen Bruder von Craft Attack auf Twitch ins kurzzeitige Chaos

Die Twitch-Streamer sind noch nicht mal auf dem Fitnacraft-Server richtig angekommen, da werden sie schon gestört. Der Grund dafür ist einer aus den eigenen Reihen: LetsHugo.

Was ist der böse Bruder von Craft Attack? Nach Craft Attack 14 geht ein weiteres Twitch-Minecraft-Projekt in der deutschen Streamer-Szene an den Start: Fitnacraft. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um Minecraft mit dem Fokus auf PvP. In Craft Attack geht es ums gemeinsame Bauen, in Fitnacraft gehen sich die Twitch-Streamer an die Gurgel, ingame natürlich, während sie bauen.

Wie stürzt LetsHugo Fitncraft kurz ins Chaos? Der Twitch-Streamer LetsHugo ist ebenfalls bei Fitnacraft dabei. Vielleicht bereut der Veranstalter Rohat auch gerade, dass er ihn eingeladen hat. Eine Minute vor Start leakte er nämlich versehentlich die IP vom Fitnacraft-Server und brachte dem Projekt kurzzeitig Chaos.

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Twitch-Streamer fliegen vom Server

Was war das Chaos? Zwar hat der Fitnacraft-Server eine Whitelist – es können somit nur Spieler auf den Server, deren Account freigegeben wurde –, jedoch kann er trotzdem von einem solchen IP-Leak beeinflusst werden. Beispielsweise können viele Spieler versuchen, auf den Server zu kommen, und der Server muss jede Anfrage ablehnen. Das zieht Serverleistung.

In dem Twitch-Stream von Trymacs sah man beispielsweise ab der 01:28-Marke, wie der Server Probleme bekam. Trymacs und seit Fitnacraft-Partner Nooreax laggten und flogen in regelmäßigen Abständen vom Server. In dem Server-Chat sah man dann ebenfalls, wie die anderen Twitch-Streamer ständig rausflogen und wieder reinkamen.

Die Probleme konnten schließlich sogar relativ schnell von den Admins gelöst werden, indem eine neue Server-IP angefordert wurde. Die wurde zum Glück noch von niemandem geleakt, auch nicht von LetsHugo.

Was sagt ihr zu Fitnacraft? Schaut ihr zu und wenn ja, welchem Twitch-Streamer? Schreibt es uns in die Kommentare!

Vor Fitnacraft waren die meisten Twitch-Streamer noch bei Craft Attack 14 beschäftigt. Auch wenn es bei Craft Attack umd das friedliche Bauen miteinander geht, gab es auch hier Streitigkeiten: Erwachsene Twitch-Streamer kriegen sich wegen Minecraft so in die Wolle, dass jetzt Banns verteilt werden