Craft Attack 14 kommt nach 3 Wochen zum Ende – Zarbex meint auf Twitch: „Weil jeder Schwanz in seiner Bubble chillt“

Nach rund 3 Wochen scheint das Projekt Craft Attack 14 auf Twitch schon wieder irgendwie vorbei zu sein und das erscheint einigen kürzer als in den Jahren zuvor. Das bemerkt auch der Streamer Zarbex und liefert dafür eine mögliche Erklärung.

Wie erklärt sich Zarbex das frühe Ende von Craft Attack? Craft Attack 14 startete dieses Jahr am 10. Oktober und jetzt, rund 3 Wochen danach, scheint das Projekt im Prinzip vorbei zu sein. Zumindest ist es vom Mainstream-Twitch-Radar verschwunden. Der Streamer Zarbex meint, das läge vor allem an der Gruppenbildung innerhalb des Projekts.

Craft Attack ist sehr schnell tot, weil jeder Schwanz in seiner Bubble chillt. […] Das ist kein Zusammenspielen, kein Wir haben geile Interaktionen oder Wir machen geile Events oder so. […] Jeder hat sein Großprojekt, jeder ist nur in seiner Bubble. […] Dann hast du nach 2 Wochen fertig gebaut und dann gehen die Leute offline.



– Zarbex via TikTok

Vielmehr würde Zarbex es besser finden, wenn zwar immer noch jeder das bauen würde, worauf die Person Lust hat, doch man würde sich gegenseitig auch mehr besuchen. Gleichzeitig meint der Twitch-Streamer auch, dass Minecraft nach einer gewissen Zeit einfach ausgelutscht sei und die Streamer sich auch anderen Spielen wieder zuwenden wollen.

Video starten Experte erklärt: Twitch steuert auf eine Katastrophe zu und muss kontroverse Inhalte verbieten Autoplay

Twitch, Konkurrenz und Mainstream-Streamer

Was steckt dahinter? Craft Attack war in diesem Jahr bei der 14. Staffel und hat dementsprechend schon einige Änderungen hinter sich. Diese Änderungen hatten auch unmittelbar Einfluss auf die Dauer des Projekts:

In den ersten Staffeln war der Fokus des Minecraft-Projekts noch auf YouTube. Es wurden auf YouTube tägliche Craft-Attack-Folgen mit 15 bis 20 Minuten Länge hochgeladen. Die Geschehnisse auf dem Server gingen auf diese Weise viel langsamer vonstatten. Heutzutage streamt ein Trymacs beispielsweise an einem Tag mehrere Stunden Minecraft und kann so viel mehr schaffen.

Ein weiterer Punkt ist die gewachsene Konkurrenz. Früher gab es weniger YouTuber und Twitch-Streamer und Craft Attack war eines der wenigen Events, bei denen viele YouTuber zum Zocken zusammenkamen. Deswegen ging es länger, um länger Content zu haben. Heute ist das wegen der Content- und Content-Creator-Flut nicht mehr unbedingt nötig.

Hinzu kommt die Macht der Mainstream-Twitch-Streamer. Verlassen die großen Streamer – wie beispielsweise ein Trymacs, ein EliasN97 oder auch ein Papaplatte – ein Projekt, so ziehen sie etliche Zuschauer mit sich und das Projekt verliert innerhalb der Community an Relevanz.

Des Weiteren ist das Ende von 2026 durch den Release von GTA 6 am 19. November besonders. Es ist klar, dass viele Streamer GTA 6 spielen wollen und damit eine eigene Schedule haben.

Den bösen Bruder von Craft Attack – Fitnacraft – wollte der Streamer Rohat vor dem Release von GTA 6 veranstalten. Da auch viele der Craft-Attack-Teilnehmer bei Fitnacraft sein wollten, konnten sie ihre Teilnahme bei Craft Attack nicht allzu lang halten.

Was sagt ihr zu der kürzeren Zeit in Craft Attack 14? Hättet ihr euren Lieblingsstreamern noch ein bisschen länger zugeguckt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Dazu sei aber auch gesagt, dass sich einige Streamer immer noch auf dem Craft-Attack-Server aufhalten und noch immer mit Content bespielen. Zum Beispiel BastiGHG, einer der größten deutschen Minecraft-Streamer.

Craft Attack 14 war trotz der kurzen Dauer voll von einigen spannenden Geschehnissen. Beispielsweise die Rettungsaktion von Trymacs, nachdem er ohne Elytra in den Abgrund im End sprang: Trymacs beendet das End-Event von Craft Attack 14 ohne Tod, aber macht einen verpeilten Fehler – Tritt 4-stündge Rettungsaktion los