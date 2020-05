Spieler, die weiterhin den ersten Teil von Destiny spielen, berichten über die Fehlermeldung „Tapir“, die sie aus dem Game sperrt. Diese wird durch einen Twitch-Bug verursacht.

Während sich Destiny 2 auf die Season 11 vorbereitet, gibt es noch Hüter, die weiterhin regelmäßig den Vorgänger zocken. Doch das ist für einige von ihnen aufgrund eines Bugs nun nicht mehr möglich.

Was ist passiert? Auf reddit haben einige Spieler berichtet, dass sie Probleme haben sich in Destiny 1 einzuloggen. Sie erhalten durchgehend die Fehlermeldung „Tapir“, die eigentlich besagt, dass sich die Spiel-Server offline befinden. Diese Meldung erhält man zum Beispiel während der Serverwartungen.

Das war aber offensichtlich nicht der Fall, da andere Spieler hingegen keine Probleme mit dem Einloggen hatten. Schuld ist ein API-Bug. Dieser Bug kann auftreten, wenn der Bungie-Account des Spielers mit seinem Twitch-Account verbunden ist.

Obwohl Destiny 1 keine Updates mehr bekommt, wird es weiterhin von den Fans gespielt

Der entsprechende reddit-Thread zu dem Thema erschien am 20. Mai (via reddit), allerdings behaupten einige Spieler in den Kommentaren, dass der Fehler bereits seit Monaten besteht.

Der Fehler an sich ist aber nicht tragisch und auch nicht jeder verlinkte Account ist davon betroffen. Wenn ihr aber Probleme habt, euch in Destiny 1 einzuloggen, gibt es dafür einen simplen Fix.

Wie fixe ich den Fehler? Zum Glück ist das ein Fehler, der sich recht einfach beheben lässt.

Öffnet euren Bungie-Account auf bungie.net

Geht in den Settings (Einstellungen) auf „Accounts & Linking“ (Konten & Verlinkung)

Entfernt die Verlinkung zu Twitch

Wenn ihr also Lust auf eine Runde Nostalgie in Destiny 1 habt, etwa weil es einige Dinge noch besser macht als der Nachfolger, könnt ihr das jetzt problemlos machen. Der Tapir wird euch in Ruhe lassen, wenn ihr die Verlinkung zum Twitch-Account entfernt.