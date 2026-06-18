Nachdem sie auf einen LKW von Amazon kletterte, sperrt Twitch eine kontroverse Streamerin

Eine Streamerin, die schon lange als Beispiel für die Doppelmoral von Twitch gilt, wurde nun permanent von der Plattform gebannt. Der Grund: Sie kletterte auf einen LKW von Amazon.

Wer wurde gesperrt? Die Streamerin Nina Lin galt während ihrer Zeit auf Twitch als kontrovers, da sie durch verschiedene Aktionen während ihrer IRL-Streams auffiel. So belästigte sie einen jungen Mann sexuell oder klaute mutmaßlich aus dem Supermarkt Target. Alles während ihrer eigenen Streams auf Twitch.

Schon länger forderte die Community, dass sie von der Plattform gebannt werden sollte. Die Streamerin kam jedoch immer wieder mit kurzen, temporären Sperren davon.

Für einige schien das Verhalten von Twitch auf Nina Lin bezogen doppelmoralisch. Der YouTuber MoistCr1TiKaL brachte ein Beispiel, bei dem ein Streamer für einen Witz gegenüber einem Freund für 1 Jahr gesperrt wurde. Für Nina Lin und ihre Aktionen seien zeitgleich allerdings keine wirklichen Konsequenzen in Sicht gewesen:

Stellt euch eine Welt vor, in der ihr für ein Jahr gesperrt werdet für etwas, das eindeutig nur ein schneller Witz in einer einzigen Nachricht an einen Freund war, aber sexuelle Belästigung und andere Verbrechen werden nur mit 3 Wochen bestraft. Es ist absurd. (Quelle: YouTube ab 04:02).

Jetzt scheint Twitch jedoch genug von der Streamerin zu haben, denn wie Dexerto auf X berichtet, wurde Nina Lin permanent auf der Streaming-Plattform gebannt.

Video starten 3 deutsche Twitch-Streamerinnen, die ihr kennen solltet Autoplay

Warum wurde die Streamerin gebannt? Vor einigen Tagen gewann das US-amerikanische Basketball-Team der New York Knicks den NBA-Titel. Das erste Mal seit 53 Jahren, was in der Stadt New York City viele feiernde Menschen auf die Straßen lockte.

Eine davon war auch Nina Lin. Gemeinsam mit einigen ihrer Freunde machte sie ebenfalls die Straßen New Yorks unsicher und war dabei live auf Twitch. Schließlich filmte sie sich, wie sie auf einen LKW von Amazon stieg und auf dem Dach saß.

Die entsprechenden Szenen aus ihrem Livestream lud sie auch auf YouTube hoch. Herunter von dem LKW kam sie mithilfe von Polizisten, die sie dann direkt verhafteten.

Das war Twitch anscheinend endgültig zu viel und die Streamerin ist nun wohl zukünftig nicht mehr in der Lage, auf der Streaming-Plattform zu übertragen.

Wie es für die Streamerin weitergeht, ist noch unklar. Bis jetzt hat sie sich noch in keinem Statement zu dem Bann geäußert.

Es ist allerdings durchaus wahrscheinlich, dass Nina Lin ihre Streaming-Karriere auf der Konkurrenz-Plattform Kick weiterführt. Einige Streamer, die zuvor groß auf Twitch waren, wechselten schließlich aus den unterschiedlichsten Gründen zu Kick.

Was sagt ihr zu dem Bann von Nina Lin? Findet ihr ihn gerechtfertigt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nicht immer kann ein Twitch-Streamer etwas dafür, dass er auf der Plattform gebannt wird, wie das Beispiel von TrilluXe beweist: Deutscher Twitch-Streamer wird nach 9 Jahren zum ersten Mal gebannt, kann selbst nichts dafür