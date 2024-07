Fazit & Bewertung

Roccats Vulcan TKL Pro habe ich viel und gern an meinem Schreibtisch bespielt. Die Vulcan II TKL Pro setzt vor allem auf feine Verbesserungen und die sind auch fast alle gelungen. Die magnetischen Switches fühlen sich erst einmal ungewohnt an: Im Gaming fühlen sich die Switches unfassbar präzise an, beim Schreiben bin ich nicht ganz so überzeugt, da ich mich deutlich häufiger vertippe als auf roten oder braunen Switches. Vorteil ist jedoch, dass ich den Tastenauslösungspunkt auf meine Bedürfnisse anpassen kann. Und das solltet ihr nutzen, da jede Person anders schreibt und spielt. Die Verarbeitung liegt ebenfalls auf einem hohen Niveau und wirkt nicht billiger als ähnliche Tastaturen von Logitech oder Razer.Wenig überzeugen kann mich die Handballenauflage aus Schaumstoff. Die Qualität und auch der Geruch schrecken mich einfach ab, deswegen ist das Teil auch sofort wieder in der Verpackung gelandet. Zusätzlich sehen die ABS-Tastenkappen bereits nach wenigen Tagen katastrophal aus. Eine Tatsache, die mich bei allen Vulcan-Tastaturen nervt, denn die hässlichen Tastenkappen passen einfach nicht zum tollen Design der Vulcan. Bitte Turte Beach, bietet doch PBT-Tastenkappen für eure Tastaturen an!Die Tastatur gefällt mir insgesamt ziemlich gut, doch lohnt sich jetzt ein Upgrade, wenn ich bereits den Vorgänger besitze? In meinen Augen nur bedingt, denn außer den Switches und der Software hat sich nichts geändert. Für einen Neukauf finde ich die Tastatur ebenfalls empfehlenswert, die Ducky One 3 TKL ist meinen Augen auch die bessere Option, wenn man sich für 160 Euro eine TKL-Tastatur kaufen will. Dafür ist die Ducky One 3 TKL im Design deutlich konservativer.