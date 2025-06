Streamer Trymacs verbringt Stunden auf Twitch, nur um sich danach auf TikTok anzuschauen – aber nicht, weil er selbstverliebt ist

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Clips von Trymacs werden ständig auf zahlreichen Social-Media-Plattformen geteilt. Ein Videoausschnitt besteht seit mehreren Jahren und sorgt immer wieder für Lacher. Jetzt erklärte sich Twitch-Streamer Trymacs endlich und sagt, was dahinter steckt. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Ein Clip auf Twitch sorgt seit mindestens 4 Jahren für Spott bei Trymacs, jetzt erklärt er sich endlich

Warum schaut Trymacs sich selbst auf TikTok an? Trymacs führte weiter aus, dass er nur Clips von sich selbst ansehen würde, um sich so Feedback von außerhalb der Community einzuholen. Laut ihm sei der Hate auf TikTok riesig, wenn ein Clip von ihm rumgehen würde.

In seinem Podcast „Offline + Ehrlich“, den er zusammen mit den Twitch-Streamern Florian „Varion“ Kiesow und Sascha „unsympathischTV“ Hellinger betreibt, erzählte Trymacs, dass er nur „5-10 Minuten auf TikTok“ verbringen würde. Er habe seinen TikTok-Algorithmus so trainiert, dass dieser ihm nur Ausschnitte von sich selbst anzeigen würde.

