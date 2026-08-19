Trymacs ist so schlimm mit seinen Chips gescheitert, dass er die Verluste mit einer Präsentation auf Twitch erklären muss

Maximilian „Trymacs“ Stemmler ist neben seinen Twitch-Streams auch für seine beiden Produkte Happy Chips und Happy Slice bekannt. Jetzt gab er ein Update, wie es um die beiden Produkte steht und wie die Zukunft aussieht.

Was ist mit Happy Chips passiert? Happy Chips ging als Influencer-Produkt von den Twitch-Streamern Trymacs und Knossi im Jahr 2024 an den Start. Die Produktreihe umfasste verschiedene Sorten Kartoffelchips. Mittlerweile gibt es das Produkt allerdings nicht mehr. Den Grund erklärte Trymacs in einer Präsentation während eines Twitch-Livestreams (Zusammenschnitt auf YouTube).

Obwohl der Verkauf der Chips eigentlich gut lief, meint Trymacs, sie hätten mit jeder einzelnen verkauften Chipstüte Minus gemacht (Quelle: YouTube ab 08:41). Das Problem war der Starkregen in Mitteleuropa im Jahr 2024, denn der führte zu vielen Missernten und somit zu sehr hohen Kartoffelpreisen.

Die Firma Happy Chips hatte allerdings schon feste Verträge mit den Händlern abgeschlossen. 10 Millionen Chipstüten hatten somit einen festen Verkaufspreis, aber einen flexiblen Rohstoffpreis, der natürlich dann in die Höhe schoss. So kam es dazu, dass jeder Verkauf einer Chipstüte im Prinzip ein Verlust war.

Die konkrete Höhe der Verluste nennt Trymacs nicht, sagt aber: „Wir haben mit den Chips Millionen minus gemacht; in Millionenbereich-Höhe.“ (Quelle: YouTube ab 09:19).

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Und was ist mit Happy Slice? Happy Slice war das andere Produkt von Trymacs und Knossi. Sie verkauften Pizza, allerdings ohne feste Filialen zu haben, sondern mit sogenannten Ghostkitchens . Gastronomen konnten ihre Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Pizzen herzustellen und an Kunden auszuliefern.

Trymacs führt in seiner Präsentation aus, dass Happy Slice einigermaßen erfolgreich gewesen sei, die verwendeten Ressourcen aber lieber in das neue Projekt gesteckt werden sollen.

Was plant Trymacs für die Zukunft? In seiner Präsentation stellt Trymacs dann auch noch das neue Projekt vor: Loco Chicken. Loco Chicken gibt es schon länger. Es handelt sich um einen Fast-Food-Laden rund um Hähnchen, also ähnlich wie KFC.

Jetzt bringt Trymacs seine eigene Note in den Fast-Food-Laden, da es limitierte Protein-Wraps von ihm im Sortiment geben wird. Ganz so, wie Trymacs es mag: ohne Gemüse.

Was sagt ihr zu den eingestellten Produkten von Trymacs? Habt ihr sie gerne gegessen oder hattet ihr keine Berührungspunkte damit? Schreibt es uns in die Kommentare! Andere große Projekte von Trymacs finden auf Twitch statt. Vor allem hat die Trio-Soullink-Challenge einen Großteil seiner Community im letzten Jahr begeistert. Die ist jetzt jedoch auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt: Trymacs und Chefstrobel streiten sich über Härte eines Pokémon-Kampfs, pausieren deswegen 1-jährige Challenge auf Twitch