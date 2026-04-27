Trymacs will einen Fehler von MontanaBlack nicht wiederholen, muss seinen Fans dafür einen Wunsch abschlagen

Maximilian Trymacs Stemmler war dieses Jahr auf der Fitnessmesse Fibo. Dabei machte er, während seines Rundgangs auf der Messe, grundsätzlich keine Fotos mit seinen Zuschauern, die er dort traf. Dafür erntete der Twitch-Streamer einiges an Kritik, zu der er sich jetzt äußerte.

Was will Trymacs nicht wiederholen? Im Jahr 2022 fand wie jedes Jahr die gamescom in Köln statt. Auf ihr war auch der Twitch-Streamer MontanaBlack zu Besuch. Er ging zu einem Zeitpunkt über die Messe und hatte eine riesige Masse an Zuschauern hinter sich, die ihm fast über die ganze Messe hinweg folgten. Es kam zu Gewalt und einigen anderen Problemen.

Ein solcher Massenauflauf kommt vor allem zustande, wenn die Person des öffentlichen Lebens allgemein eine sehr große Zuschauerschaft und damit ein bestimmtes Maß an Bekanntheit hat, oder aber, wenn der Star ständig stehen bleibt, um beispielsweise Fotos mit seinen Fans zu machen.

Genau das möchte der Twitch-Streamer Trymacs nicht haben, weswegen er seine Fans auf der Fitnessmesse Fibo im Jahr 2026 enttäuschen musste.

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Ganz großes Problem in eurem Leben

Welchen Wunsch muss Trymacs seinen Fans ausschlagen? Wer Fan eines Twitch-Streamers oder eines anderen Content Creators ist, der wird einen Moment des Zusammentreffens sicherlich mit einem Bild festhalten wollen. Genau das blieb den Fans von Trymacs allerdings zunächst verwehrt, als sie ihn auf der Fibo trafen.

Denn der Twitch-Streamer blieb nicht einmal für ein Foto mit einem Fan oder einer schnellen Begrüßung stehen, während er seinen Rundgang auf der Messe tätigte.

Aufgrund seines eher abweisenden Verhaltens gingen einige Clips in den sozialen Medien herum, wie beispielsweise dieser hier auf TikTok, die den Eindruck erwecken könnten, Trymacs wäre zu arrogant, um Bilder mit seinen Fans zu machen. Diese Stimmung erreichte schließlich auch den Twitch-Streamer selbst, der sich dann in einem seiner Streams dazu äußerte.

Er gibt an, dass auf solchen Veranstaltungen strenge Sicherheitsvorgaben herrschen würden, und hätte er dort angefangen, Fotos zu machen oder Hände zu schütteln, wäre es zu Menschenaufläufen gekommen.

Weiter meint der Twitch-Streamer:

Die Leute, die jetzt wirklich denken, ich mache keine Fotos mit Zuschauern, die sind einfach – und das gebe ich denen jetzt noch als Tipp mit fürs Leben – Ihr seid sehr verloren. Wenn ihr einen fünfsekündigen TikTok-Clip benutzt und euch darauf eine Meinung bildet, dann habt ihr ein ganz großes Problem in eurem gesamten Leben. Da müsst ihr dann, sofort, jeder, der das denkt, ich sei ein abgehobener Wichser, weil ich keine Fotos mache, da müsst ihr ganz doll bei euch selber im Leben dran arbeiten.



– Trymacs via YouTube ab Minute 00:40

Außerdem hatte Trymacs auf der Fibo auch noch ein Meet & Greet mit seinen Fans, wo diese kurz mit dem Twitch-Streamer posieren konnten, um ein Foto mit ihm zu bekommen. Das war viel sicherer, sowohl für die Zuschauer als auch Trymacs selbst, da es in einem gemäßigten Rahmen stattfand.

Dieses Meet & Greet zog Trymacs auch bis zum Ende durch: Er meint, er habe dort so lange Fotos gemacht, bis die Anstellschlange weg war.

Zudem führt Trymacs aus, dass er in der Vergangenheit immer einer der Content Creator gewesen sei, der viele Meet & Greets für seine Fans veranstaltet habe. Die würden vor allem mehrere Stunden gehen, um so vielen wie möglich ein Foto zu ermöglichen.

Nur durch seine riesige Reichweite konnte MontanaBlack im Jahr 2022 so viele Zuschauer auf der gamescom anziehen. Dass das seine Schattenseiten hat, hat sein Besuch definitiv durch die Vorkommnisse bewiesen. Deswegen zog er für die gamescom 2025 auch entsprechende Konsequenzen:„Meine Reichweite wird mir zum Verhängnis“ – Twitch-Streamer MontanaBlack erklärt, warum er nicht auf der gamescom ist