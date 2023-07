Strategie-Spiel auf Steam klingt wie Game of Thrones, verspricht politische Intrigen, ist nur heute 50 % günstiger

In einem Strategie-Spiel auf Steam, das nur heute reduziert ist, erlebt ihr politische Konflikte und Intrigen wie in Game of Thrones.

Was ist das für ein Spiel?

Triangle Strategy (PC, Switch) ist ein Strategie-Spiel, das von dem Team hinter „Octopath Traveler“ stammt und im Oktober 2022 veröffentlicht wurde.

Das Spiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe und erzählt eine etwa 40 Stunden lange Story, in der ihr auf politische Konflikte und Intrigen wie in Game of Thrones stoßt.

Triangle Strategy ist nur heute, dem 13. Juli, auf Steam reduziert

Worum geht es in dem Spiel? In Triangle Stragey geht es um drei Königreiche, die sich im Kampf um die für sie grundlegenden Ressourcen Salz und Eisen jahrelang bekriegten.

Irgendwann wurde Frieden geschlossen, doch ein Vorfall erschüttert das Gleichgewicht zwischen den Königreichen. Jetzt ist es an euch, den Frieden zu sichern und bei aufkommenden Spannungen den Ausbruch eines Konflikts zu verhindern.

Um einen Krieg zu verhindern, knüpft ihr Allianzen und trefft Entscheidungen. Doch euer Handeln hat Auswirkungen und schnell werden Freunde zu Feinden oder Verbündete fallen euch in den Rücken – perfekt, wenn ihr eine Geschichte mit politischen Intrigen wie in Game of Thrones erleben wollt.

Was ist das für ein Angebot? Triangle Strategy ist auf Steam nur für begrenzte Zeit um 50 % reduziert.

Das Angebot endet am heutigen 13. Juli 2023 um 19:00 Uhr. Bis dahin kostet das Triangle Strategy nur 29,99 € statt den üblichen 59,99 €.

Hier gelangt ihr zu dem Angebot auf Steam

Wie sind die Bewertungen? Die PC-Version von Triangle Strategy hat auf der Review-Plattform Metacritic einen soliden 84er-Score. Unsere Kollegen von der GamePro siedeln das Strategie-Spiel sogar noch ein bisschen höher an und vergaben eine 86er-Wertung.

Wenn ihr den ausführlichen Test von GamePro zu Triangle Strategy lesen wollt, findet ihr ihn hier:

Auch auf Steam sind die Rezensionen zu Triange Strategy „größtenteils positiv“. Die Spieler loben vor allem die erzählte Geschichte des Spiels und bezeichnen es als einen „visuellen Roman“ (visuell novel).

Das ist jedoch ebenfalls die Grundlage einiger negativer Bewertungen, denn manchen Strategie-Fans kam das taktische Gameplay hinter der ausschweifenden Erzählung zu kurz. Insgesamt sind deshalb 79 % aller Bewertungen positiv.

