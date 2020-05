In Pokémon GO diskutieren gerade viele Trainer, ob ihr Feedback denn überhaupt beim Entwickler Niantic ankommt. Viele sind der Meinung, dass ihre Wünsche nicht gehört werden. Grund für die aktuelle Stimmung: das anonyme Review eines Niantic-Mitarbeiters.

Das war der Auslöser dafür: Im großen Subreddit von TheSilphRoad ist eine Job-Bewertung für Niantic aufgetaucht. Diese wurde am 23. März auf dem Portal „glassdoor.co.uk“ veröffentlicht. Dabei äußert sich ein ehemaliger Staff Software-Entwickler von Niantic äußerst kritisch zu seinem früheren Arbeitgeber Niantic.

Er meint, dass oftmals nicht auf die Spieler gehört wurden und selbst negatives Feedback, das er selbst gibt, nicht akzeptiert wurde. Er selbst sagt, dass seine für ihn konstruktiven Vorschläge mit Aussagen wie „Es hilft nicht, nur Lösungen vorzuschlagen“ abgetan wurden.

Außerdem behauptet dieser Kommentar zu Niantic, dass viele Entwickler zwar Pokémon GO spielen würden, doch nur die wenigsten das Spiel richtig gut kennen und diese Wenigen dann oftmals wichtige Dinge zu tun haben, um die sie sich kümmern müssen.

Kritisiert wurde auch, dass neue Funktionen und Bugs in seinen Augen falsch priorisiert wurden. Als Beispiel nannte er das Spawn-Problem auf der Insel Salamis, welches erst gefixt wurde, nachdem die Presse darüber berichtet hatte.

Reddit-Beiträge zum Problem, die schon vorher kursierten, wurden ignoriert, meint der Verfasser des Posts.

So sah die Insel Salamis 7 Monate lang aus – Kein Pokémon ist gespawnt

Das wird nun diskutiert: Viele Trainer auf reddit zeigen sich erschrocken über die Aussagen des Mitarbeiters auf glassdoor.

Es gibt aber Zustimmung und einige der Leser haben ähnliche Beobachtungen gemacht.

Trainer erkennen die Probleme wieder

Hier gibt es Verständnis: Vor allem die Aussagen darüber, dass viele Entwickler nicht viel Ahnung vom Spiel haben und dass das Feedback der Spieler oftmals ignoriert wird, sorgt für Zustimmung. Viele Trainer scheinen das auch so zu sehen.

So heißt es von „Regidragon“ auf reddit: „Das bestätigt genau das, was Fans seit 2016 denken: Die meisten Entwickler haben nicht wirklich Ahnung und spielen Pokémon GO nicht so sehr, wie sie es tun sollten.“

Das angesprochene Thema rund um die verschwundenen Spawns von Salamis bestätigt diese Aussage auch:

Im März 2019 verschwanden aufgrund eines Updates auf der griechischen Insel Salamis alle Spawns.

Erst 7 Monate später wurde das Problem gefixt und zwar erst, nachdem zahlreiche Medien darauf aufmerksam gemacht hatten.

Reddit-Posts, die davor über das Thema gemacht wurden, schienen die Aufmerksamkeit von Niantic nicht zu erregen.

Andere Trainer gehen sogar noch härter mit Niantic um. So sagt „Piouslnquisitor“ zum Thema: „Dies ist äußerst interessant, wenn auch zutreffend. Doch gleichzeitig ist nichts davon überraschend. Es ist sehr beruhigend zu wissen, dass diejenigen bei Niantic, denen das Spiel wirklich am Herzen liegt und die nicht nur Geld verdienen, vertrieben werden.“

Das Thema Pay2Win ist bei Niantic vor allem in den letzten Monaten nochmal richtig in den Fokus gerückt. Immer mehr Dinge kann man sich nur noch mit großem Glück oder durch den Einsatz von Echtgeld erspielen, wie beispielsweise Pokémon, die nur in Eiern oder Raids verfügbar sind.So wurden beispielsweise endlich keine Eier-Events mehr gefordert.

MeinMMO-Autor Noah Strutoff hat dazu eine ganz eigene Meinung und meint, dass das auch anders geht.

Trainer beschwerten sich lautstark über die zahlreichen Eier-Events – Mehrere Wochen gab es da aber keine Besserung

Wie glaubwürdig ist diese Job-Bewertung? Darüber ist man sich uneinig. Immerhin gibt es keinen klaren Beweis, dass diese Bewertung tatsächlich von einem ehemaligen Niantic-Mitarbeiter verfasst worden ist. Genauso gut könnte sich ein wütender Fan einen Spaß gemacht und eine solche Bewertung abgegeben haben.

Wie steht Niantic zu der Sache? Offizielle Aussagen zu dieser Job-Bewertung gibt es bislang noch nicht. Wir haben allerdings bei Niantic um ein Statement gebeten und warten noch auf eine Antwort.

Darum ist dieses Thema so brisant: Die Kritik an Niantic, dass oftmals nicht auf die Fans gehört werden und dass viele der Entwickler nicht wirklich Ahnung vom Spiel haben, ist schon länger bekannt.

Ein solcher Post beflügelt die Diskussion unter den Trainern und könnte darauf hinweisen, dass Niantic tatsächlich Probleme bei der Entwicklung haben. Eine der neusten Sorgen ist die Freundschaftsliste, die seit dem aktuellen Update völlig verbuggt ist.