Einige der besten Strategiespiele kosten auf Steam gerade bis zu 80 % weniger, sind ideal für alle Geschichts-Nerds

Die Total-War-Reihe feiert ihren 25. Geburtstag mit starken Rabatten auf Steam. Und da die Reihe inzwischen eine Vielzahl historischer Settings abdeckt, dürfte auch für jeden Geschichtsfan das richtige dabei sein.

Was sind das für Spiele? Bei Total War handelt es sich um eine Strategiespiel-Reihe von Creative Assembly. Die Reihe verbindet seit 25 Jahren rundenbasierte Globalstrategie wie in Civilization mit Echtzeit-Schlachten, in denen tausende Soldaten ins Gefecht ziehen.

Zum 25. Geburtstag des Franchise bekommt ihr auf Steam viele Teile der Reihe zu deutlich reduzierten Preisen. Bei den meisten Spielen spart ihr bis zu 75 %, bei einigen sogar 80 % des Kaufpreises.

Hier findet ihr alle Spiele der Total-War-Reihe, die sich derzeit im Sale auf Steam befinden. Reduziert sind alle „historischen“ Spiele – die Warhammer-Trilogie ist also ausgenommen. Für Fantasy-Fans sind aber trotzdem einige interessante Spiele dabei. Der Sale geht noch bis zum 26. Juni 2025.

Das für Fantasy-Fans wohl interessanteste dieser Spiele seht ihr hier im Trailer:

Vom Trojanischen Krieg und über die Horden Attilas …

Wenn ihr frisch von Total War: Warhammer kommt, dann ist A Total War Saga: Troy einen Blick wert. Das Spiel dreht sich rund um den Trojanischen Krieg und bietet sowohl einen historischen Spielmodus als auch zwei mythologische:

In „Die Wahrheit hinter dem Mythos“ führt ihr Helden mit übermenschlichen Kräften aufs Feld sowie Einheiten, die von mythischen Wesen inspiriert wurden

Mit dem „Mythos“-DLC habt ihr echte Monster und die Götter greifen aktiv in das Kampfgeschehen ein

Wollt ihr die Bronzezeit aus einer historischen Sicht erleben, greift zu Total War: Pharaoh – dem neusten Teil der Reihe. Nach einem schwierigen Start hat Creative Assembly hier ordentlich nachgeliefert. Das Spiel beinhaltet seit dem Dynasties-Update nicht nur die Hethiter, Kanaan und Ägypten, sondern auch die Griechen und Trojaner im Westen sowie die Assyrer und Babylonier im Osten.

Pharaoh ist im Sale mit 9,99 € gerade deutlich günstiger als Troy, das 24,99 € kostet, und bietet historischen Fans mehr Vielfalt

Dem römischen Reich könnt ihr in Total War: Rome 2 und in Total War: Rome Remastered zu ewigem Ruhm verhelfen. Das modernere Spiel ist Rome 2, das dank einer Vielzahl an Mods und DLCs auch sehr viel Inhalt bietet. Oder aber ihr brennt Rom in Total War: Attila als „Geißel Gottes“ nieder …

Total War: Rome 2 kostet auf Steam aktuell 14,99 € statt 59,99 €

Total War: Rome Remastered kostet auf Steam 10,19 € statt 29,99 € und enthält beide Erweiterungen des Originals

Total War: Attila bekommt ihr für 8,99 € statt 44,99 €, mit 80 % einer der größten Rabatte im Sale

… bis ins Mittelalter und hin zu Napoleon

Sind euch Bronzezeit und Antike zu früh, dann bekommt ihr mit Total War: Medieval 2 eines der beliebtesten Total-War-Spiele. Dieses Spiel deckt das Mittelalter ab, einschließlich der Entdeckung und Eroberung Amerikas und erster Schießpulverwaffen. Beachtet, dass einige Dinge wie die Kameraführung hier nicht auf dem neuesten Stand der Reihe sind. Immerhin ist der Titel bereits 2006 erschienen.

Die Total War: Medieval 2 – Definitive Edition auf Steam enthält für gerade einmal 4,99 € das Hauptspiel und alle DLCs

Total War: Empire und dessen Spin-off Total War: Napoleon schicken euch in die frühe Moderne. Durch den weit verbreiteten Einsatz von Kanonen und Musketen spielen sich Schlachten hier spürbar anders. Zudem beinhalten sie die für viele Spieler besten Seeschlachten der ganzen Reihe.

Total War: Empire und Total War: Napoleon kosten aktuell beide 6,24 € auf Steam, ebenfalls in der Definitive Edition mit DLCs

Selbst nach China und Japan hat es die Reihe verschlagen

Auch immer eine Empfehlung Wert ist Total War: Three Kingdoms. Das Spiel bildet die Zeit der drei Reiche im antiken China ab und glänzt mit seinem Fokus auf Charaktere und einem sehr tiefen Diplomatie-System. Wie in Troy entscheidet ihr euch auch hier zwischen einem historischen Modus oder dem mit Helden, die sich ohne Probleme durch normale Soldaten schnetzeln.

Total War: Three Kingdoms kostet aktuell 14,99 € auf Steam

Das erste Total War spielte mit Total War: Shogun übrigens in Japan. Mit Total War: Shogun 2 bekam der Erstling auch schon eine Fortsetzung. Vor allem Shogun 2 wird von vielen Fans sehr hochgehalten und es ist auch heute noch gut spielbar – selbst wenn man nur die neuen Total-War-Spiele kennt.

Total War: Shogun 2 kostet 7,49 € auf Steam

Welches dieser Spiele sollte ich mir holen? Wenn ihr eine kleine Entscheidungshilfe braucht:

Das Total War aus dem Sale mit den besten Bewertungen ist Medieval 2 mit 95 % positiven Reviews

Die meisten Spieler von den genannten Spielen hat laut steamcharts Three Kingdoms mit rund 8.600 Spielern im Peak

Den niedrigsten Preis zahlt ihr mit 1,99 € für die Medieval: Total War – Collection auf Steam, also den ersten Teil aus dem Jahr 2002

Am Ende solltet ihr euch aber am besten für das Total War entscheiden, dessen Epoche euch am meisten interessiert.

Die Total-War-Spiele gehören mit zu den besten Vertretern ihres Genres.