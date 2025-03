Ein Top-Clip auf Twitch hat 11 Millionen Aufrufe, kommt von einem Streamer mit 7 Zuschauern

Der erfolgreichste Clip in der Geschichte von Twitch war 5 Jahre lang „The Awakening“ und zeigte einen erfolglosen Streamer, der eingeschlafen war, und jetzt als erfolgreicher Mann aufwachte. Doch der Clip wurde mittlerweile als meistgesehener Clip auf Twitch abgelöst. Das scheint aber nicht mit rechten Dingen zuzugehen.

Das ist die Geschichte der meistgesehen Clips auf Twitch: Zuschauer können bei ihrem Lieblings-Streamer auf Twitch einen besonders lustigen oder einprägsamen Moment ausschneiden und gesondert als Video-on-Demand hochladen. Diese Clips dauern maximal 59 Sekunden.

Das Sympathische an diesen Clip war jahrelang, dass es nicht die großen Stars waren, welche die Top-Clips, sondern nahezu unbekannte Streamer, die einfach in herrlich lustigen Situationen zu sehen waren:

Die Hochzeit von Twitch begann etwa 2017 mit dem Hype um Fortnite. In diesem Jahr entstand ein erster derart viraler Clip mit 3 Millionen Aufrufen: Ein Streamer, JurassicJunkie, spielte konzentriert das Horror-Game Outlast 2, als ihn seine kleine Tochter zu Tode erschreckte. Der Clip hat 3 Millionen Aufrufe (via meinmmo).

2019 wurde der Clip abgelöst von „The Awakening“: Bei dem Clip war der kleiner Streamer JesseDStreams eingeschlafen, während er noch live auf Twitch zu sehen war. Das war von Twitch-Zuschauern entdeckt worden und der Schläfer war ganz überrascht, dass er so viele Zuschauer hatte, als er aufwachte. Der Clip war über 5 Jahre lang der meistgesehene auf Twitch.

Clips erreichen über 10 Millionen Aufrufe, keiner versteht, wieso

Wie ging es danach weiter: Ab 2024 wurde die Kategorie der Twitch-Clips ad absurdum geführt. Denn ab jetzt ist nicht mehr aus dem Clip heraus zu erklären, warum die meistgesehenen Clips so viele Aufrufe haben.

So hat der Fortnite-Streamer StableRonaldo, der für einige Eskapaden und PR-Stunts bekannt ist, einen Clip mit 17.6 Millionen Views, der ihn in einer Situation bei Valorant zeigt. Dabei hat er einen sogenannten „Voice-Crack“, seine Stimme bricht, was ihm sichtbar peinlich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Warum ist der Clip so beliebt? Das hat offenbar nichts mit dem Clip an sich zu tun, sondern hat eine längere Vorgeschichte: StableRonaldo war in eine Diskussion um Viewbotting verwickelt und in dem Zusammenhang wurde der Streamer Jynxzi auf ihn aufmerksam, der sich angegriffen und des Viewbottings bezichtigt fühlte.

Jynxzi machte sich darüber lustig, wie StableRonaldo sein “r” ausspricht. In dem Zusammenhang hat dieser Clip von StableRonaldo offenbar viel Aufmerksamkeit erhalten.

Dass der Clip aber derart viele Views hat, scheint trotzdem unerklärlich zu sein. In einigen Anzeigen wird der Clip mit etwas über 4 Millionen Views geführt – das wäre “realistisch” und ungefähr auf dem Niveau der früheren Top-Clips. Die Zahl von 17 Millionen Aufrufe scheint aber schon übertrieben hoch zu sein.

Das ist das neueste seltsame Phänomen: Noch rätselhafter ist das Phänomen beim „neuesten angeblich viralen Clip auf Twitch“: Der türkische Streamer 4l411 hat im Schnitt nur 7 Zuschauer auf Twitch, wenn er streamt. Sein Clip aus DOTA 2 hat aber über 11,7 Millionen Aufrufe. Dabei ist dort nichts zu sehen, was auch nur im Ansatz spektakulär wäre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die Seite Go-core urteilt nüchtern: Der Streamer spiele Legion Commander und versuche Rubick zu killen. Rubick hebe Legion Commander über Teleknise hoch und der nutze eine Fähigkeit, um das Terrain zu ignorieren und sich einen Kill zu holen. Das sei alles völlig normal und entspräche den normalen Abläufen.

Es sei einfach nicht zu erklären, warum dieser Clip von einem Streamer mit im Schnitt 7 Zuschauern derart viele Aufrufe hat. Er spielt in der Szene von DOTA 2 auch offenbar keine Rolle.

Es ist offenbar so, dass die 2 „meistgesehenen Clips auf Twitch“ mit 17 Millionen und 11 Millionen Aufrufe in irgendeiner Form seltsam sind und nicht im Sinne von „sehenswert seltsam“, sondern im Sinne von „Auf Twitch passieren halt seltsame Dinge“ seltsam: Die Bann-Politik von Twitch wird immer lächerlicher