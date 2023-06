Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

MrBeast hat schon in der Vergangenheit Ärger von der Community bekommen: Reicher Influencer kauft Häuser für all seine Mitarbeiter, wird beschimpft, lacht: „Nur ich könnte dafür gecancelt werden“

Was ist den Fans aufgefallen? Die Nachricht wurde mit iMessage, dem Instant-Messanging-Dienst von Apple verfasst. Das Textfeld einer empfangenen Nachricht wird weiß hinterlegt, die eigenen Nachrichten werden hingegen blau dargestellt. Somit müsste MrBeast die abgebildete Nachricht also sich selbst geschickt haben.

Worum geht es? MrBeast teilt eine Textnachricht auf Twitter. Er sagt, die sei an ihn gerichtet gewesen. Darin steht, dass er zu einem Tauchgang mit dem besagten U-Boot eingeladen wurde. Der Besuch der Titanic hätte später im Monat stattfinden sollen und das Team wäre froh, MrBeast an Bord zu haben. Er sagt zwar nicht direkt, dass es sich bei der Einladung um den verunglückten Tauchgang handelt, doch der Zeitpunkt hätte gepasst:

Die Katastrophe beschäftigte die Welt für rund eine Woche, in der sogar ein Horrorspiel auf Steam einen kleinen Erfolg feiern konnte . Nach einigen Tagen wurden Trümmerteile der Druckkammer des U-Boots gefunden, in dem sich die fünf Personen aufhielten. Es wird davon ausgegangen, dass die fünf Personen durch die Implosion innerhalb von Millisekunden gestorben sind. Und fast hätte es mit MrBeast wohl eine sechste Person gegeben, die bei dem tragischen Unglück gestorben wäre.

