Eines der größten MMORPGs auf Steam macht sein bestes PvP-Feature jetzt noch besser

Die Entwickler von Throne and Liberty haben in einem neuen Video über die Zukunft des MMORPGs gesprochen. Darin enthüllen sie auch ihre Pläne, das PvP zu verbessern, ohne die Spieler gegen sich aufzubringen.

Um welches MMORPG geht es? Die Entwickler von Throne and Liberty haben in einem neuen Video über den aktuellen Stand ihres Spiels gesprochen. Das PvP-MMORPG gehört immer noch zu den größten auf Steam, auch wenn die Spielerzahlen weiterhin rückläufig sind.

Ein Grund dafür könnte das Kernfeature PvP sein. Im Video auf YouTube verraten die Entwickler, dass es gerade im 2 gegen 2 derzeit recht langweilig zugeht. So soll die aktuelle Meta darauf aufbauen, möglichst defensiv aufgestellt zu sein, was die Kämpfe in die Länge zieht.

Genau an diesem Punkt möchten die Entwickler ansetzen, ohne dabei die Builds der Spieler zu verändern, denn das gäbe wohl Ärger mit der Community.

Hier könnt ihr den Trailer zur ersten Erweiterung von Throne and Liberty sehen:

Interserver-Schlachten und neues Schadenssystem

Um welche Änderung geht es? Die Entwickler wollen gleich an zwei Stellschrauben drehen. Zum einen möchten sie die Inhalte des Spiels interessanter machen. Dafür gibt es nun auch die Burgbelagerung, das Highlight des Spiels, als Kampf zwischen den Servern. Die Änderung soll mehr Würze ins beste PvP-Feature des Spiels bringen und mit neuen starken Gegnern wieder etwas Feuer im Wettstreit um die beste Gilde entfachen.

Die derzeitigen Besitzer der Burgen treten gegen andere Besitzer von anderen Servern an. Es entsteht also ein serverübergreifendes PvP-Event. Als Belohnung gibt es nicht nur Steuereinnahmen, sondern auch temporäre Vorteile wie einen Umhang, einen speziellen Titel sowie Serverweite Vorteile für den Server des Gewinnerteams.

Was haben die Entwickler sich noch einfallen lassen? Die Entwickler möchten außerdem das Kampfsystem verändern, hin zu mehr Schaden und kürzeren Kämpfen. Das soll jedoch ohne direkte Änderungen an den Builds der Spieler geschehen.

Die Entwickler haben sich deshalb eine neue Mechanik einfallen lassen. Ab dem 29. Mai wird es in Throne and Liberty Schadenszonen an den Charakteren geben. Greift ein Spieler von der Seite oder von hinten an, verursachen die Attacken mehr Schaden und sind effizienter.

Dieses System soll die Builds kontern, die stark auf die Defensiv-Werte Ausdauer und Ausweichen setzen. Spieler, die sich gut im Kampf positionieren, sollen so belohnt werden und Tanks einen Nerf erhalten.

Obendrein fügen die Entwickler Ohrringe als neuen Ausrüstungsslot hinzu, der die Meta etwas verschieben soll, ohne alte Builds sofort zu vernichten. Nerfs erhalten auch die Heilungsskills im Spiel, diese werden in ihrer Leistung etwas reduziert, um so gegen das defensive Spiel vorzugehen.

Auch über den neuen Raid von Throne and Liberty haben die Entwickler gesprochen. Hier haben sie bereits verraten, dass neue Waffen ins Spiel gelangen, die die Effekte von zwei anderen T2-Waffen vereinen können. Mehr zum Raid und wie ihr euch darauf vorbereiten sollt, erfahrt ihr hier: Das größte MMORPG auf Steam erhält seinen ersten 12-Spieler Raid, startet neues Event damit ihr ihn überhaupt schafft