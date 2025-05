Das größte MMORPG auf Steam erhält seinen ersten 12-Spieler Raid, startet neues Event damit ihr ihn überhaupt schafft

Auf Steam kann Throne and Liberty noch die meisten Spieler des Genres überzeugen. Jetzt soll der erste 12-Spieler-Raid kommen, doch damit ihr ihn überhaupt schafft, gibt es erstmal ein Vorbereitungsevent.

Was haben die Entwickler angekündigt? Mit Throne and Liberty betreibt Amazon weiterhin das größte MMORPG auf Steam, auch wenn Final Fantasy XIV Ihnen dicht auf den Fersen ist.

Die Entwickler nun haben den ersten 12-Spieler-Raid angekündigt. Der Raid mit dem Namen „Altar von Calanthia“ soll am 26. Juni für alle Spieler verfügbar sein. Der Raid kommt gleich in zwei Schwierigkeitsgraden, „Normal“ und „Schwer“, wobei ein dritter Schwierigkeitsgrad für die Zukunft angekündigt wurde.

Damit ihr den Raid jedoch überhaupt bezwingen könnt, müsst ihr eure Charaktere möglichst gut aufrüsten. Dafür starten die Entwickler ab dem 29. Mai das „Road to Raid“-Event, bei dem ihre jede Woche neue Belohnungen erhalten könnt.

Der Raid ist eine der größten Neuerungen seit der Erweiterung „Wildnis von Talandre“:

Einen Monat Vorbereitung auf den Raid

Was steckt hinter dem Event? Das Event soll laut den Entwicklern zur Vorbereitung dienen. In der Ankündigung auf playthroneandliberty.com heißt es dazu: „Um Spieler für ihre schicksalhafte Auseinandersetzung mit Calanthia vorzubereiten, wird es jede Woche immer schwierigere Inhalte und noch erstrebenswertere Belohnungen geben.“ Wenn ihr den Raid also gut meistern wollt, solltet ihr euch die Belohnungen des Events sichern.

Für den Zeitraum zwischen dem 29. Mai bis 12. Juni stehen folgende Events samt Belohnungen an:

Abschluss des Koop-Dungeons Crypt of Augmentation: 7 Mio. Sollant

Teilnahme und Tötungen beim Gebietsboss: 60 Auswahltruhen: Seltenes Artefakt

„Mystische Kugel“-Sollant-Event: Mystische Kugeln und Mystische Portale wurden durch Glücksbeutel ersetzt, die zusätzliche Belohnungen und Sollant-Gegenstände enthalten

Das „Fortune’s Calling“-Event startet und verspricht Belohungen für gute Platzierungen auf einer Rangliste, die ihr mit dem Abschluss von Koop-Dungeons, dynamische Events, Feldbosse und Amitoi-Expeditionen erklimmt.

Vom 5. bis 26. Juni startet dann das ​„Omen of Chaos“-Event, bei dem ihr zusätzliche Belohnungen aus Aktivitäten wie Amitoi-Expeditionen, mystischen Portalen und weiteren Aktivitäten erhaltet.

Für den Zeitraum 12. Juni – 26. Juni stehen folgende Events samt Belohnungen an:

Abschluss der Dimensionsprüfung: 12 Nebla-Eroberungstruhen.

Spieler-Tötungen und -Unterstützungen im dynamischen Event: 12 Nebla-Eroberungstruhen.

Vom 12. Juni bis zum Release des Raids am 29. Juni, ist auch der Gildenboss Tevent verstärkt. Die bessere Version des Gildenraidbosses bringt aber dankenswerterweise auch bessere Belohnungen mit sich. Es soll sich entsprechend auszahlen, den Gildenboss zu erledigen.

Auch für Wiederkehrer bietet sich das neue Event im MMORPG an. Die guten Belohnungen können genutzt werden, um einen alten Charakter wieder ins Spiel zu bringen. Solltet ihr also gerade auf eine Gelegenheit warten wieder mit Throne and Liberty zu starten, bietet das neue Event einen guten Zeitpunkt. Zuletzt wurden die Spieler belohnt, die sich an die Regeln gehalten haben: Amazon geht im größten MMORPG auf Steam gegen Nutzer von Exploits vor, belohnt alle Spieler, die nicht geschummelt haben