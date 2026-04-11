Ein Darsteller war für 10 Minuten Negan, hätte aus dem Brutalo in The Walking Dead einen lustigen Typen gemacht

Der wohl bekannteste Schurke aus The Walking Dead ist Negan, gespielt von Jeffrey Dean Morgan. Für ganz kurze Zeit hatte aber ein anderer Darsteller die Rolle in der Serie und er hätte sie ganz anders verkörpert.

Negan hat seinen ersten beeindruckenden Auftritt in Folge 16 von Staffel 6. Mit seinem bedrohlichen Auftreten und dem berüchtigten Cliffhanger katapultierte Jeffrey Dean Morgan diese Rolle in die Herzen der Fans. Auch wenn eine seiner Aktionen anderen Schauspielern zu weit ging.

Außerhalb der eigentlichen Serie war er ebenso präsent, so war er etwa ein spielbarer DLC-Kämpfer in Tekken 7. Aber es gab auch andere Schauspieler, die seine Rolle spielen wollten. Einer hatte die Rolle sogar fast sicher – für 10 Minuten.

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Ich wäre einfach viel frecher und witziger gewesen

Welcher Schauspieler hatte die Rolle fast? Matthew Lillard sprach im Podcast von Kristian Harloff (Quelle: YouTube) über diverse Teile seiner Karriere. Dabei wird er von Harloff gefragt, ob es Rollen gibt, die er abgelehnt hat. Er erzählt dabei die Geschichte von seinem Vorsprechen für die Rolle von Negan.

Lillard hatte die Rolle, zumindest für ganz kurze Zeit: Irgendwann auf der Comic-Con kam der Schöpfer der Serie zu mir und meinte: „Du hast ja keine Ahnung, du hattest die Rolle mal 10 Minuten lang.“ Jeffrey Dean Morgan wurde die Rolle angeboten, aber da er sich nicht entschieden hat, suchte man einen anderen Darsteller. Man entschied sich dann für Lillard, aber da der Agent von Morgan doch noch anrief, bekam er dann doch die Rolle.

Im Podcast sagt Lillard dazu, dass er damit 10 Jahre an Arbeit gehabt hätte. Negan als Figur trat nicht nur in 6 Staffeln der Hauptserie auf, er hat sogar sein eigenes Spin-off spendiert bekommen. Zusammen mit Lauren Cohan als Maggie hat Jeffrey Dean Morgan die Hauptrolle in der Serie The Walking Dead: Dead City, für die Staffel 3 gerade in Arbeit ist.

Was sagt Lillard zu Morgans Performance? Lillard selbst erkennt an, wie bekannt Negan als Figur ist, und sagt auch, dass Morgan ein toller Schauspieler sei. Sein Negan sei sehr maskulin und knallhart. Er hätte einen anderen Ansatz gehabt:

Ich wäre einfach viel frecher und witziger gewesen, und er war so ein echter Badass und total maskulin – wir hätten einfach total unterschiedliche Herangehensweisen gehabt.

Wie verlief die Karriere von Matthew Lillard? Viele kennen Matthew Lillard vor allem als der eine Ghostface-Killer in Scream (1998). Danach hatte er nie sehr ikonische Rollen, doch er verfolgte seine Karriere weiter sehr ergiebig. So spielte er in den beiden Scooby-Doo-Filmen (2002 und 2004) mit oder 2017 in der Fortsetzung von Twin Peaks.

Gaming-Fans könnte er auch aus der Verfilmung zu Five Nights at Freddy’s (2023) bekannt sein. Aktuell kann man ihn sogar in einer Marvel-Rolle sehen. In der 2. Staffel von Daredevil: Born Again (2026) übernimmt er die Rolle des neuen Charakters Mr. Charles. Mehr zu Negan lest ihr hier: Der schlimmste Typ aus The Walking Dead war schon vor der Apokalypse ein richtig fieser Bösewicht