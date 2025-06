The Walking Dead ist eine der beliebtesten Zombieserien aller Zeiten, die mittlerweile aus mehreren Spin-offs besteht. Vor allem die Tode vieler Charaktere faszinierten die Zuschauer. Doch ein Ereignis würde sogar der große Schurke der Serie rückgängig machen.

Nach dem Start 2010 wurde The Walking Dead nicht nur zu einer beliebten Serie, sondern zu einem großen Franchise. Mittlerweile gibt es 7 Ableger:

The Walking Dead lief für 11 Staffeln von 2010 bis 2022

lief für 11 Staffeln von 2010 bis 2022 Fear the Walking Dead lief für 8 Staffeln von 2015 bis 2023

lief für 8 Staffeln von 2015 bis 2023 World Beyond lief für 2 Staffeln von 2020 bis 2021

lief für 2 Staffeln von 2020 bis 2021 Tales of the Walking Dead lief für 1 Staffel von 2022 bis 2023

lief für 1 Staffel von 2022 bis 2023 Dead City startete 2023, hat bisher 2 Staffeln

startete 2023, hat bisher 2 Staffeln Dary Dixon startete 2023, hat bisher 2 Staffeln

startete 2023, hat bisher 2 Staffeln The Ones Who Live für 1 Staffel im Jahr 2024

Einige dieser Spin-offs beschäftigen sich mit Nebenfiguren aus der Hauptserie. Darunter ist auch Dead City, die Negan, gespielt von Jeffrey Dean Morgan, und Maggie, gespielt von Lauren Cohan, in den Fokus setzt.

Negan ist einer der bekanntesten Schurken der Reihe, weil er direkt bei seinem ersten Auftritt für den Tod einiger Fanlieblinge gesorgt hat. Doch einen würde er heutzutage ändern.

Hätte unser beider Leben einfacher gemacht

Was sagt Jeffrey Dean Morgan dazu? In einem Video von First We Feast auf YouTube beantworteten Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan einige Fragen zum Franchise und ihren Figuren. Direkt am Anfang soll Morgan eine Storyline der Serie nennen, die niemals hätte passieren sollen.

Nach längerem Überlegen und Witzeln, dass der Showrunner der Serie zuschaut, nennt er den Tod des Charakters Glenn Rhee, gespielt von Steven Yeun. Er erklärt, dass es die Leben der beiden Darsteller einfacher gemacht hätte. Es hätte zwar die Story verändert, doch die Figur von Cohan hätte Negan nicht so stark gehasst. Morgan betont aber, dass er wahrscheinlich wann anders gestorben wäre.

Was passiert bei dem Tod von Glenn? Die 1. Folge der 7. Staffel ( Der Tag wird kommen ), die im Oktober 2016 erschienen ist, folgt auf einen starken Cliffhanger. Im Finale der 6. Staffel wird angedeutet, dass jemand der Heldengruppe stirbt, man weiß aber nicht, wer. Im Auftakt der 7. Staffel sieht man dann, wie der Schurke Negan tötet. Das wurde auch ziemlich explizit und lang gezeigt.

Wie kam die Folge bei den Fans an? Die Folge an sich ist ziemlich gut bewertet. Auf IMDb gehört die Folge zu den best-bewerteten der Serie. Den Tod von Glenn sehen einige aber nicht so positiv. Unter einem Post auf x.com schreiben einige Nutzer, dass die Serie nach diesem Tod untergegangen ist.

Auch auf Reddit finden sich Posts, die eine solche These aufstellen.

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes dazu? Ich war großer Fan von The Walking Dead, doch ab der 8. Staffel verlor die Serie auch mich. Ich glaube aber nicht, dass Glenn daran etwas geändert hätte.

The Walking Dead funktionierte vor allem über das Drama und die ständige Gefahr, dass geliebte Figuren sterben können. Das ermüdet sich aber mit der Zeit, vor allem bei einer Serie, die so lange läuft. Viele Nebenhandlungen waren einfach nicht mehr spannend. Man war von Zombies und Drama übersättigt.