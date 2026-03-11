Nvidia protzt mit neuem RPG, bietet realistische Schwertkämpfe mit echten Schwertmeistern

Nvidia protzt mit neuem RPG, bietet realistische Schwertkämpfe mit echten Schwertmeistern

In einem Trailer hat Nvidia das neue Open-World-RPG The Vernyhorn auf Steam präsentiert und dabei gezeigt, wie gut der Titel doch aussieht. Doch auch das Gameplay soll überzeugen.

Was ist das für ein Spiel? Vernyhorn ist ein Open-World-RPG, das von klassischen RPGs inspiriert sein soll. Ihr spielt einen Hauptcharakter, der sich seinen Weg durch die Welt bahnt und erlebt dabei nur ein sehr minimalistisches HUD.

Dadurch sollt ihr noch tiefer in die Geschichte und den Spielcharakter eintauchen können als man es sonst bei typischen RPGs mit unzähligen Menüs kann.

So gibt es im Spiel auch Elemente, die man aus interaktiven Filmen kennt. Ein Screenshot auf Steam zeigt zum Beispiel die Auswahl einer Angriffssequenz bei einem Überraschungsangriff. Ihr bestimmt dabei, wie dieser Angriff ablaufen soll.

Hier könnt ihr sehen, wie schön das neue RPG ist:

The Vernyhorn zeigt im Trailer von Nvidida wie schön das Open-World-RPG aussieht
Mehr als nur schön

Was kann man vom Gameplay erwarten? The Vernyhorn mischt Elemente aus verschiedenen Genres in ein Abenteuer eures Charakters. Die Kämpfe sollen Hardcore sein und erinnern an Dark Souls, gleichzeitig gibt es ein Survival-System, bei dem ihr nicht nur eure Lebenspunkte, sondern auch Wärme und den mentalen Zustand pflegen müsst.

Es soll keinen vorgeschriebenen Weg geben, der euch angezeigt wird, stattdessen gehört Erkundung der Welt und die Suche nach dem Ziel zum Gameplay dazu. Gleichzeitig soll die Story euren Spielcharakter dabei begleiten, seinen persönlichen Platz in der Welt zu finden.

Wie funktioniert das Kämpfen? Die Kämpfe sollen sich genauso real anfühlen wie die Geschichte. Deshalb haben die Entwickler echte Profi-Schwertkämpfer engagiert, die per Motion-Capture die Bewegungen für das Spiel aufgezeichnet haben.

Doch es geht bei den Kämpfen in Vernyhorn nicht um Ehre, sondern ums Überleben, wie die Entwickler erklären. So wird getreten, geschubst und alle Körperteile wie in einem MMA-Kampf eingesetzt, um den Sieg zu erlangen.

Entsprechend brutal sollen auch die Kämpfe werden, verraten die Entwickler auf Steam.

Bislang gibt es noch kein Release-Datum für The Vernyhorn. Hinter dem Titel steht nur ein kleines Team, weshalb es unklar ist, wann damit zu rechnen ist. Dass Nvidia nun aber hervorhebt, wie hübsch das Spiel ist, lässt hoffen, dass auch die anderen Versprechen gehalten werden können. Ein sehr schönes MMORPG könnte 2026 in Europa starten: Wie steht es ein halbes Jahr nach dem Release um das schönste MMORPG der Welt?

Quelle(n): Steam, YouTube
