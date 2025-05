Am 24. April 2025 ist ein neues JRPG auf Steam erschienen, dessen Skript so lang ist, dass viele Länder sich schlicht weigern, es zu übersetzen. Trotzdem erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit bei den Spielern.

Um welches Spiel geht es? Dabei handelt es sich um „The Hundred Line -Last Defense Academy-“ vom Publisher Aniplex Inc. Sie wurden unter der Führung der Game-Direktoren Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi, die bereits an JRPG-Größen wie Danganronpa beteiligt waren, entwickelt. Das ambitionierte JRPG erschien am 24. April 2025 für Steam und Nintendo Switch.

Dabei traf es bei seinen Spielern offenbar einen Nerv, denn mit derzeit 89 % positiven Reviews erhält der Titel eine „sehr positive“ Wertung auf Steam (Stand 10. Mai 2025, 11:00 Uhr) und erfreut sich großer Beliebtheit, mit einem Spielerpeak von 10.026 Spielern am 27. April 2025 (via SteamDB).

Besonders im Fokus der Fans steht die tiefgreifende Story. Darin schlüpft ihr in die Rolle von Teenager Takumi Sumino, der mit 14 Mitschülern seine Schule 100 Tage lang vor einfallenden Monstern beschützen muss. In taktischen, rundenbasierten RPG-Kämpfen müsst ihr euch behaupten und nebenbei noch eine gute Bindung zu euren Kameraden aufbauen.

Doch genau die Story ist auch der Grund, warum das Spiel auf etlichen Sprachen vermutlich nie erscheinen wird.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

„Das Skript von The Hundred Line ist lang genug, um 60 Taschenbuchromane zu drucken“

Warum wollen die Länder das Spiel nicht übersetzen? Während des Spiels müsst ihr etliche, teils folgenschwere Entscheidungen treffen, die euch entlang von 100 verschiedenen Routen zu genauso vielen Enden führen können. Nein, das ist kein Tippfehler – es sind wirklich 100 verschiedene Enden, die ihr erleben könnt.

Ihr könnt also so viele unterschiedliche Spielerlebnisse haben, wie das Spiel Ingame-Tage hat. Damit bietet sich zwar ein sehr hoher Wiederspielwert, aber das ist auch der Hauptgrund, warum es das Spiel vermutlich auf vielen Sprachen niemals geben wird, wie Game Director Kazutaka Kodaka in einem Post auf x.com erklärt:

Das ist der Grund, warum viele Länder es abgelehnt haben, das Spiel zu lokalisieren, warum Sie nicht jede einzelne Route abschließen müssen und warum ich hoffe, dass Sie sich Zeit nehmen und das Spiel langsam und über einen langen Zeitraum hinweg genießen werden. Egal, wann du spielst, es wird dir eine andere Art des Geschichtenerzählens bieten.

Dabei nimmt er Bezug auf einen Post von Nintendo via x.com, in welchem sie die Länge des Skripts mit 60 Taschenbuchromanen gleichsetzen. Das entspreche rund 6 Millionen Zeichen, wie Kazutaka Kodaka in einem Interview mit Denfaminicogamer erklärt.

Wichtig sei ihm aber, Spielern bewusst zu machen, dass es nicht nötig sei, alle 100 Enden zu spielen. Die Idee dahinter sei vielmehr, dass jeder Spieler ein Ende erhalten könne, das sich für ihn „wirklich richtig anfühle.“ (via x.com) Trotzdem könne man es natürlich auch gezielt versuchen, andere Enden zu erreichen.

Trotz seiner Skriptlänge soll das Spiel eine Spielzeit von ca. 30 Stunden pro Spieldurchgang aufweisen, wenn ihr lediglich der Hauptstory folgt. Wollt ihr allerdings alles erledigen, müsst ihr durchschnittlich 193 Stunden investieren (via howlongtobeat.com). Seid ihr euch unsicher, ob das Spiel etwas für euch ist, könnt ihr auf Steam auch in eine Demo reinspielen.

Die beiden Game-Direktoren haben mit ihrem Spiel einen sehr ambitionierten Plan verfolgt. Schaut man sich die aktuellen Bewertungen an, ging das Ganze auch auf. Allerdings führte das Projekt das Studio auch fast in den Bankrott: Für ein neues Spiel haben sich 2 Legenden zusammengetan, startet sehr positiv auf Steam, ruiniert fast das Studio