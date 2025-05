Wenn sich die kreativen Köpfe Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi für ein Passionsprojekt zusammentun, kann man etwas Besonderes erwarten. Ihr aktuelles Werk auf Steam beweist das.

Was ist das für ein Projekt? Das Spiel mit dem bemerkenswerten Titel „The Hundred Line -Last Defense Academy-“ ist am 24. April 2025 auf Steam sowie auf der Nintendo Switch erschienen, vermischt rundenbasierte Strategiekämpfe mit Visual Novel und kommt von namhaften Entwicklern.

Hinter den Studios Too Kyo Games und Media.Vision Inc., die gemeinsam an dem Spiel entwickelt haben, stehen nämlich Game Designer Kazutaka Kodaka (der kreative Kopf hinter des Danganronpa-Franchise) und Kotaro Uchikoshi (Autor der „Zero Escape“-Reihe).

Hier der Launch-Trailer zu „The Hundred Line -Last Defense Academy-“:

Worum geht’s in dem Spiel? Ihr schlüpft in die Rolle von Takumi Sumino, einem Teenager aus Tokyo, der es während eines Monsterangriffs mit der Kreatur Sirei zu tun bekommt, die ihre Kraft anbietet, um seine Liebsten zu beschützen. Dafür muss er sich nur … selbst erstechen!

Diese selbstlose Tat bringt ihn in die Akademie der letzten Verteidigung, eine Schule im Nirgendwo, in der 15 Schüler zu einer Spezial-Verteidigungseinheit ausgebildet werden. Ihre Aufgabe: die Schule für die nächsten 100 Tage zu beschützen.

Fortan erwartet euch ein Mix aus dem Kennenlernen der anderen Schüler, Aufbau und Verbesserung der Beziehungen, den strategischen Verteidigungskämpfen, Freizeitaktivitäten, Erkundungen und unzähligen Entscheidungen, die sich teils drastisch auf den Fortschritt der Handlung auswirken.

Visual Novel trifft auf Strategiekämpfe.

Bereits in den ersten 30 Stunden – die man etwa braucht, um die 100 Tage zu durchlaufen – soll euch eine Achterbahnfahrt aus Wendungen, Enthüllungen und Bosskämpfen erwarten. Doch ist das dann nur der Prolog gewesen, und ihr landet in einem fraktalen Albtraum aus Handlungsverzweigungen, die euch immer tiefer in den Kaninchenbau führen. Wer alles sehen will, muss deutlich über 100 Stunden einplanen.

Wie kommt das Spiel an? Die bislang 1.784 User-Rezensionen auf Steam stehen bei 89 Prozent positiv, was für ein „Sehr positiv“ reicht. Auf metacritic.com stehen der Metascore bei 85 und der User-Score bei 81.

Songpin schreibt nach fast 74 Stunden auf Steam: „Das ist DAS Spiel, auf das Leute immer gehofft haben, seitdem Uchikoshi und Kodaka begonnen haben, gemeinsam zu arbeiten.“

Peary erklärt nach über 150 Stunden auf Steam: „Wenn es jemals ein Spiel gab, bei dem man Spoiler vermeiden sollte, dann ist es dieses. Dies könnte das Opus von Kodaka und Uchikoshi sein, in dem sie endlich ihr Bestes in einem einzigen Werk vereinen.“

Sirius lobt auf Steam nach über 80 Stunden: „Ich war schon seit Jahren nicht mehr so überwältigt vom Umfang eines Spiels. Es fühlt sich an wie etwas, das es nur in der Fantasie gibt oder das auf eine sehr unzureichende Weise ausgeführt wird, aber dieses Spiel hält, was es verspricht, und zwar auf eine Weise, die mich immer wieder umhaut.“

Hier einer der älteren Trailer zu „The Hundred Line -Last Defense Academy-“:

Was hat es mit dem Bankrott auf sich? Auf den ersten Blick klingt ein Mix aus Rundenstrategie und Visual Novel nicht allzu teuer. Bedenkt man jedoch den unfassbaren Umfang, der in dem Spiel steckt, dürfte die Entwicklung von „The Hundred Line -Last Defense Academy-“ sogar recht teuer gewesen sein.

So teuer, dass es für das Studio von Kazutaka Kodaka derzeit nicht allzu gut aussieht. Als der Danganronpa-Designer nach zusätzlichen Übersetzungen (aktuell werden nur die Sprachen Englisch, Japanisch und Chinesisch unterstützt) oder mögliche Portierungen für Xbox und PlayStation gefragt wird, antwortet dieser:

Wenn ich meine Schulden frühzeitig abbezahlen und genügend Betriebsmittel für das Unternehmen sichern kann, würde ich gerne sofort loslegen. Aber im Moment stehen wir immer noch am Rande des Untergangs. Kazutaka Kodaka via bsky.app

In einem zweiten Post ergänzt er, dass sich das aber nur auf die zusätzlichen Lokalisierungen beziehen würde. Für weitere Portierungen gibt es derzeit indes keine Pläne. Ändern dürfte sich das nur, wenn „The Hundred Line -Last Defense Academy-“ wider Erwarten (weil ja doch recht nischig) ein riesiger, finanzieller Hit wird.

