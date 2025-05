So kaputt war die Welt noch nie: Düsterer Horror-Shooter aus Steam lässt auf ersten Weltkrieg die Zombie-Apokalypse folgen

Heute erscheint ein neuer Horror-Shooter auf Steam. Der macht die Welt nach dem ersten Weltkrieg noch viel düsterer, als sie es ohnehin schon war: Auf den Krieg folgt nämlich gleich eine Zombie-Apokalypse.

Was ist das für ein Shooter? Die Rede ist von Trench Tales, einem Horror-Shooter, der euch auf die Schlachtfelder des ersten Weltkriegs schickt. Dieses Mal kämpft ihr allerdings alleine gegen Soldaten der untoten Variante.

Trench Tales erscheint heute, am 6. Mai 2025, auf Steam im Early Access. Das bedeutet, dass es sich hierbei noch nicht um ein fertiges Spiel handelt. Stattdessen soll es mit dem Feedback der Community fertig entwickelt werden.

Einen Trailer zu Trench Tales seht ihr hier:

Zombie-Action im Ersten Weltkrieg

Worum geht es in dem Spiel? Trench Tales spielt in einer alternativen Welt zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ihr schlüpft in die Rolle eines einsamen Kriegers, der in das vom Krieg zerrüttete Reich von Verden gerufen wurde – wie oder warum, wisst ihr nicht.

Euer Ziel ist es nun, in eure angestammte Welt zurückzukehren. Auf eurem Weg begegnet ihr im Krieg gefallenen Soldaten, die aus unerfindlichen Gründen wiederauferstanden sind. Glücklicherweise besitzt ihr selbst einige übernatürliche Fähigkeiten, um es mit den Untoten aufzunehmen.

Gespielt wird Trench Tales aus der Third-Person-Perspektive. Ihr blickt eurer Spielfigur quasi über die Schulter, während ihr euch durch die engen Schützengräben ballert, für die der Erste Weltkrieg bekannt ist. Euer Weg soll euch aber auch durch gotische Schlösser und Sümpfe führen.

In den Kämpfen will Trench Tales strategisches Vorgehen belohnen:

Mit Granaten lassen sich Wände zertrümmern, wodurch sich Feinde dahinter leichter anvisieren lassen.

Euch stehen unter anderem Handfeuerwaffen sowie Maschinen- und Scharfschützengewehre zur Verfügung. Diese könnt ihr modifizieren und verbessern.

Mit der Zeit schaltet ihr besondere Kräfte frei, die euch einen taktischen Vorteil verschaffen. So könnt ihr etwa die Zeit verlangsamen, um Schüsse gezielter zu platzieren.

Wie lange soll der Early Access andauern? Laut Angaben der Entwickler soll Trench Tales rund 12 Monate im Early Access verbleiben. Die Dauer hängt allerdings vom Feedback der Spieler und dem Fortschritt der Entwicklung ab.

Für die Vollversion sind eine größere Spielwelt, mehr Waffen und Gegnertypen sowie eine tiefere Storyline mit mehr Nebenquests vorgesehen.

Wer auf düstere Shooter steht, sollte unbedingt auch mal einen Blick auf PIONER werfen. Der neue MMORPG-Shooter soll noch 2025 erscheinen und spielt in einer Welt, die an die Sowjetunion nach dem Weltuntergang erinnert. Es klingt wie das The Division mit Zombies, das The Day Before werden sollte