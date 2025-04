Ein neues MMO für Steam, PS5, Xbox klingt wie das The Division mit Zombies, das The Day Before werden sollte

Der First-Person-Shooter PIONER soll noch 2025 für PC (Steam), PS5 und Xbox erscheinen. Erste Trailer sehen gut aus und Interviews klingen vielversprechend. Das Entwickler-Team betont die Parallelen zu The Division.

Was ist das für ein Spiel? PIONER wird seit 2021 entwickelt, aktuell arbeitet ein Team von etwa 75 Leuten am Shooter.

Es ist ein First-Person-Shooter mit MMO- und Rollenspiel-Elementen. Der Fokus liegt auf einer Welt, die aus 5 großen Karten besteht und einer reichhaltigen Auswahl von Loot und Monstern.

Ein Release ist für die 2. Jahreshälfte 2025 geplant.

Neue MMO-Hoffnung, nachdem The Day Before so enttäuschte

Was hat das mit The Division zu tun? Viele Spieler, die The Division gemocht haben, lobten vor allem die düstere Atmosphäre in der Reihe, hätten sich aber übernatürliche Gegner gewünscht, vielleicht Zombies, damit The Division in einem ähnlichen Szenario spielt wie World War Z.

PIONER spielt in so einer post-apokalyptischen Welt mit zahlreichen Monstern, darunter Wesen, die wie Zombies wirken.

Das Spiel „The Day Before“ hatte einen ähnlichen Vibe und löste eine enorme Vorfreude auf, war sogar das meistgewünschte Spiel auf Steam, enttäuschte aber die hohen Erwartungen.

Da The Division 2 nur noch sparsam weiterentwickelt wird und The Division 3 noch früh in der Entwicklung ist, gibt es eine hohe Nachfrage nach einem Titel in der Richtung.

Die Entwickler selbst vergleichen den PvP-Teil ihres Spiels nun in einem Interview mit der Dark Zone aus The Divison, weisen aber darauf hin, dass es einige Unterschiede gibt (via mmorpg.pl).

Entwickler sagen all die richtigen Sachen

Was spricht für das Spiel? Die Entwickler sagen, dass es zwar Mikrotransaktionen geben soll, aber die werden rein kosmetisch sein. Man wird auch darauf achten, den düsteren Ton des Spiels beizubehalten.

Zudem betonen die Entwickler, dass sie wissen, wie wichtig Content-Nachschub nach dem Release ist. Man plant mit Seasons, großen Patches und DLCs, um die Story und Spielwelt zu erweitern.

Darüber hinaus werde es im Koop-Modus möglich sein, große Teile der Kampagne zu spielen, wenn auch nicht alle. Mehr zu PIONER lest ihr hier: Ein neuer MMORPG-Shooter für PS5, Xbox und Steam macht Hoffnung auf zünftiges Shooten und Looten