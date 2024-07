The First Descendant sperrt 1.300 Spieler, weil sie unfair spielen – So verhindert ihr einen Bann

The First Descendant hat mit Spielern zu kämpfen, die aus verschiedenen Gründen unfair spielen. Deshalb wurden nun viele gebannt, was auch euch passieren kann, wenn ihr ein paar Regeln nicht einhaltet.

Wie ist die Lage in The First Descenant? Der Shooter ist kostenlos spielbar und deshalb besonders angreifbar für allerlei Spieler, die nicht ehrlich zocken. Aus diesem Grund greift der Entwickler und Publisher Nexon nun hart durch und sorgt mit einer Bannwelle für Aufsehen.

Die Intention ist einfach: Die Entwickler möchte, dass alle dieselben Chancen im Spiel haben und niemand einen unfairen Vorteil erlangt. Weil das nicht alle Spieler so sehen, wurden Teile der Community gebannt. Konkret wurden die Accounts von über 1.300 Spielern in The First Descendant gesperrt. Was könnt ihr tun, um das zu verhindern?

Verzichtet auf „nicht autorisierte Programme“

Was führte zu den Banns? Auf ihrer Website erklären die Entwickler in aller Kürze, warum sie sich zu diesem Schritt und den über 1.300 Banns entschieden haben.

Der Großteil aller Spieler wurde wegen der Nutzung „nicht autorisierter Programm“ gesperrt. Was genau damit gemeint ist, erklären die Entwickler nicht. Vermutlich sind aber Programme von Drittherstellern gemeint, die euch im Spiel unter die Arme greifen. Infrage kämen etwa Aim-Bots, die in einem PvE-Shooter wie The First Descendant aber eher ungewöhnlich sind.

Verzichtet am besten auf jegliche zusätzliche Software und spielt das Spiel so wie es ist.

Doch Cheats sind nicht das einzige Problem: Weitere 428 Spieler wurden gebannt, weil sie Exploits ausgenutzt haben. Vor allem im Zusammenhang mit dem Store im Spiel lassen sich „unfaire Gewinne durch Ausnutzung der Zahlungsprozesse“ erlangen.

Das heißt nichts anderes, als dass Nexon möchte, dass ihr für die kostenpflichtigen Store-Inhalte bezahlt und sie euch nicht anderweitig erschleicht.

Weiter schreiben die Entwickler, dass sie auch in Zukunft „missbräuchliches Verhalten“ untersuchen und entsprechend bestrafen werden. Die Spieler werden dazu aufgefordert, auffälliges Verhalten bei anderen zu melden, sodass diese Fälle überprüft werden können. Auch Loot-Schmarotzer sollt ihr melden – denn die sind ein großes Problem.

Zusätzlich veröffentlichte Nexon die Liste aller gebannten Spieler, ähnlich wie es zuletzt bei Once Human der Fall war, auf der Website des Spiels.

Damit soll sichergestellt werden, dass Spieler in Zukunft ehrlich und ohne Tricks spielen. Wenn ihr euch daran haltet, solltet ihr keine Probleme bekommen und einen Bann verhindern können. Natürlich gibt es in The First Descendant auch Tricks, die ihr völlig ohne Bedenken und quasi legal nutzen dürft. So könnt ihr etwa die Bosse einfach besiegen – lest auf MeinMMO nach, worin der Trick besteht.