Bethesda versteigert besondere Ehre zu Elder Scrolls 6 – Aber ein reicher Bonze sticht mit irrem Gebot sogar die treusten Fans aus

Für den sechsten Teil der „The Elder Scrolls“-Reihe gab es eine spezielle Auktion, bei der der Gewinner einen NPC in dem kommenden RPG benennen durfte. Nun wurde der Gewinner bekannt gegeben, doch es ist nicht die Fan-Seite, die sich den Sieg erhofft hatte.

Was ist das für eine Auktion? Bethesda veranstaltete eine Auktion rund um The Elder Scrolls 6, bei der der höchstbietende Gewinner einen NPC im kommenden Spiel entwerfen und benennen durfte. Die Summe wird an die „Make-A-Wish Mid-Atlantic“-Stiftung gehen, die Kinder mit chronischen Krankheiten unterstützt.

Der GameStar Talk spricht über die Möglichkeiten von The Elder Scrolls 6:

Mysteriöser Bieter sticht Fan-Seite aus

Was ist das für eine Fan-Seite? Die Fan-Seite Unofficial Elder Scrolls Pages, abgekürzt UESP, ist ein nicht ganz unbekannter Zusammenschluss von Fans der Bethesda-RPGs. Sie beschäftigen sich seit 1995 mit allen Dingen, die in und um die Elder-Scrolls-Spiele passieren.

Auch sie gaben ihr Gebot für die Auktion ab, und zwar nicht alleine, sondern mit der Imperial Library, eine Lore-Seite zu TES, und einigen TES-Content-Creatoren.

Wie hoch war die Gewinner-Summe? Trotz des großen Zusammenschlusses reichte ihre Summe am Ende nicht, denn sie wurden von einem mysteriösen Bieter überboten. Die Person spendete insgesamt 85.450 US-Dollar, was umgerechnet ungefähr 81.593 Euro sind. Um wie viel UESP schließlich überboten wurde, ist leider nicht bekannt.

Fan-Seite sucht Kontakt zum Gewinner

Auf X postete UESP über die abgeschlossene Auktion. In ihrem Post schreiben sie, dass sie sich gerne mit dem Gewinner in Verbindung setzen möchten, um zu erfahren, was die Person für einen NPC in TES 6 einbauen möchte.

Weiter führen sie aus, dass ihr Plan gewesen wäre, den NPC nach einem verstorbenen Fan namens Loranna zu kreieren und zu benennen. Das würden sie immer noch gerne umsetzen wollen, und würden sich nun andere Optionen anschauen, es immer noch möglich zu machen.

Bis The Elder Scrolls 6 erscheint, dauert es wahrscheinlich noch bis mindestens nächstes Jahr; der früheste Release, mit dem wir rechnen können, wäre also im Jahr 2026. Mehr Infos dazu lest ihr hier auf MeinMMO: The Elder Scrolls VI kommt nicht für die PS5, erscheint frühestens 2026 und nur für Xbox und den PC