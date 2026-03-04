The Division 2 könnt ihr auf Steam jetzt für 3 € abstauben, doch eine andere Version lohnt sich sogar noch mehr

The Division 2 ist auf Steam derzeit massiv im Preis heruntergesetzt. Doch bevor ihr euch jetzt die günstigste Version für 3 € schnappt, solltet ihr euren Blick vielleicht auf eine andere Edition des Spiels richten.

Was ist das für ein Spiel? The Division 2 ist ein Open-World-Loot-Shooter von Ubisoft, in dem ihr euch durch ein post-apokalyptisches Washington D.C. ballert. Die Hauptstadt der USA wurde zuvor von einer tödlichen Pandemie befallen, mit fatalen Folgen.

Die alte Gesellschaft ist zusammengebrochen und auf den Straßen tummeln sich jetzt drei bewaffnete kriminelle Gruppierungen. Als Agent der Strategic Homeland Division (SHD) ist es eure Aufgabe, die Stadt wieder aufzubauen und für Ordnung zu sorgen.

Zum 10. Geburtstag der Reihe spendiert Ubisoft dem Titel einen neuen Spielmodus, der den Loot-Shooter nach all den Jahren massiv umkrempelt. Und wer das Spiel noch nicht hat, der kann aktuell ziemlich viel Geld beim Kauf sparen: Bis zum 12. März 2026 kostet The Division 2 auf Steam nur 2,99 €, falls ihr euch lediglich die Standard-Version des Spiels holt.

Hier seht ihr den Trailer zu „Battle for Brooklyn“, dem neuesten DLC zu The Division 2:

Für ein wenig mehr Geld gibt’s eine spürbar bessere Version

Welche Versionen gibt es noch? Bevor ihr euch nun direkt die günstigste Version für 2,99 € schnappt, solltet ihr aber einen Blick auf die anderen Editionen werfen. Eine davon könnte sich für euch nämlich noch mehr lohnen, auch wenn ihr dafür etwas mehr Geld zahlt.

  • Für 8,99 € bekommt ihr die Gold-Edition von The Division 2. Diese enthält neben dem Basisspiel auch den neuesten DLC, „Battle for Brooklyn“, lohnt sich aber vor allem wegen der Erweiterung „Warlords of New York“.
  • Die Ultimate-Edition enthält für 13,99 € neben den beiden DLCs auch weitere Zusatzpakete. Eine genaue Auflistung der Inhalte findet ihr auf der Steam-Seite des Spiels.

„Warlords of New York“ erweitert The Division 2 um eine neue Spielwelt. Dort erlebt ihr eine Geschichte rund um einen abtrünnigen Agenten der Division. Dieser hat die Kontrolle über Lower Manhattan an sich gerissen, unterstützt wird er dabei von vier Warlords.

Zudem überarbeitet die Erweiterung das Fortschrittssystem des Spiels und erweitert das Endgame. Wenn ihr alles erlebt haben wollt, was die Erweiterung zu bieten hat, seid ihr allein damit schon rund 20 Stunden beschäftigt (laut howlongtobeat.com.)

Braucht es den DLC für den neuen Spielmodus? Nein, um den neuen Realismus-Modus spielen zu können braucht ihr keinen der DLCs. Dieser ist zwar in „Warlords of New York“ enthalten, doch während der aktuellen Season können ihn alle Besitzer von The Division 2 kostenlos spielen.

Neben dem neuen Spielmodus, der den Loot-Shooter massiv verändert, hat Ubisoft bereits weitere neue Inhalte für das Jahr 2026 angekündigt. Dabei ist The Division 2 inzwischen schon gut 7 Jahre alt und lag zwischenzeitlich eher auf dem Abstellgleis. Und obwohl Ubisoft über 18.000 Mitarbeiter hat, stellte das Unternehmen nur 5 Entwickler für den Neustart von The Division 2 bereit

