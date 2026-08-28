Ein neuer Shooter zeigt den 2. Weltkrieg aus einer Perspektive, die ihr so noch nie gesehen habt 

Ein neuer Shooter aus China macht mit seinem Szenario auf sich aufmerksam, das vor allem für manche westliche Spieler neu sein dürfte. Das Spiel, das unter anderem auf Steam erscheint, entführt euch auf die Schlachtfelder des 2. Japanisch-Chinesischen Kriegs.

Was ist das für ein Shooter? The Defiant ist ein neues Spiel des chinesischen Entwicklers Hoothanes, das auf Steam, Xbox Series und PS5 erscheinen soll. Das Team beschäftigt sich darin direkt mit der eigenen Historie und nimmt sich eines Kapitels des 2. Weltkriegs an, das im Westen nur selten thematisiert wird – schon gar nicht in einem Videospiel.

Es geht darin um den 2. Japanisch-Chinesischen Krieg, der 1937 begann und 1945 endete. Dabei kam es zur Besetzung Chinas durch Japan. Im Verlauf des Konflikts beging das japanische Militär schwere Kriegsverbrechen. China erhielt schließlich Unterstützung durch die Alliierten. Erst nach der Kapitulation Japans endete der Konflikt.

The Defiant versetzt die Spieler als Teil der chinesischen Streitkräfte direkt in dieses Szenario. MeinMMO hat auf der Gamescom mit den Entwicklern gesprochen und erfahren, warum man sich für The Defiant ausgerechnet dieses Szenario ausgesucht hat.

Video starten The Defiant zeigt im gamescom-Trailer die harte Realität auf dem Schlachtfeld Autoplay

„Westliche Zuschauer wissen darüber nicht besonders viel“

Was erzählen die Entwickler? Game Director Kong Yuheng weiß, dass der 2. Weltkrieg bereits Gegenstand zahlreicher Spiele war, insbesondere von Shootern. Denkt nur an Call of Duty oder Battlefield, beliebte und erfolgreiche Reihen, die gleich mehrere Titel in dieser Zeit angesiedelt haben.

Kong Yuheng betont jedoch, dass keines dieser Spiele eine chinesische Schlacht zeigen würde:

Der Zweite Weltkrieg war jedoch gewissermaßen ein globaler Krieg, und wir hoffen, zeigen zu können, was damals in China geschehen ist. Viele westliche Zuschauer wissen darüber nicht besonders viel. Manche sind also sehr neugierig, andere wissen einfach gar nichts darüber. Deshalb wollen wir mit diesem Spiel zeigen, dass auch wir einen großen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg geleistet und viele Menschen geopfert haben.

Für The Defiant habe das Team historische Recherchen durchgeführt, um dem Szenario gerecht zu werden. Schauplätze und Waffen sollen so originalgetreu wie möglich dargestellt werden.

Der Shooter enthält vier Kapitel, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen, jedoch lose miteinander verbunden sind. Demnach wechseln nicht nur die Orte, sondern auch die Jahreszeiten.

Im Gameplay können sich Spieler auf einen Mix aus Schießereien, Stealth und Spionage-Abschnitte freuen. Beim Anspiel-Termin auf der Gamescom erhielt MeinMMO-Redakteur Niko Hernes bereits einen guten Eindruck vom anspruchsvollen Gameplay. Im finalen Spiel soll es Kong Yuheng zufolge aber mehrere Schwierigkeitsgrade geben.

Wann genau The Defiant erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Habt ihr Lust auf ein frisches Szenario aus dem 2. Weltkrieg? Schreibt uns eure Meinung zu The Defiant gerne in die Kommentare. Es wird spannend zu sehen, ob der Titel westlichen Marken wie Call of Duty oder Battlefield Konkurrenz machen wird. Ein weiterer Genre-Vertreter punktet mit ganz anderen Qualitäten: Ein Cyberpunk-Shooter schafft das, was nur Super Mario konnte: Ich freue mich über einen verdammten Schnauzer