Das MMO Kingdom Under Fire 2 steht euch an diesem Wochenende kostenlos auf Steam zur Verfügung. Zudem wurde am 18. Februar einen neuen Patch veröffentlicht. Ein perfekter Zeitpunkt, um sich das Spiel anzuschauen.

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Under Fire 2 ist eine Mischung aus MMORPG- und RTS-Elementen. Es lässt euch einen Charakter spielen, den ihr leveln, ausrüsten und mit neuen Fertigkeiten verbessern könnt.

Gleichzeitig schlüpft ihr damit in die Rolle des Kommandeurs und führt Truppen in Instanzen und Raids an, die an eurer Seite kämpfen.

Das MMO wurde 12 Jahre lang entwickelt und schon 2017 soll es mehr als 78 Millionen Dollar gekostet haben. Im November 2019 erschien es dann nach langer Wartezeit bei uns im Westen. Seitdem hat es bereits einige große Updates inklusive neuer Raids bekommen.

Gerade die Truppenvielfalt gefällt vielen KUF2-Spielern

Was ist jetzt passiert? Eigentlich ist Kingdom Under Fire 2 ein Buy2Play-MMO. Nun wird es jedoch für kurze Zeit kostenlos spielbar.

So könnt ihr am Wochenende vom 21. bis zum 23. Februar auf Steam vorbeischauen und dort das MMO testen. Die genauen Daten kennen wir bisher nicht, wir haben jedoch bei Gameforge angefragt.

In den Kommentaren bei uns auf MeinMMO wurde häufig der Wunsch nach kostenlosen Tests geäußert. Dieser geht nun in Erfüllung.

10 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Kingdom Under Fire 2 wissen solltet

Großer Patch bringt Solo- und Gruppeninhalte

Was war drin im neusten Patch? Bevor das Spiel am Wochenende getestet werden kann, wurde ein neuer Patch für KUF2 veröffentlicht. Dieser brachte die folgenden neuen Inhalte:

Den Raid „Grab der Zeit“ für 8 Spieler

5 neue Einheiten

Die neue Mission Dimensionsprüfung

Verschiedene neue Gegenstände

Änderungen am Gold-Verdienst

Balance-Änderungen und Bugfixes

Außerdem wurde der bereits bekannte Raid Geißelberge, der im Dezember erschien und vor allem deutschen Spielern Spaß machte, angepasst, sodass er nur noch für 8 und nicht mehr für 16 Spieler ausgelegt ist.

Was sticht bei dem Update heraus?: Kritisiert werden in den Foren besonders die Änderungen am Gold. Hier gibt es Beschwerden, über die Anpassungen.

Gelobt hingegen werden die Stabilisierungen der Server und die neue Mission Dimensionsprüfung, bei der ihr alleine gegen riesige Monster-Horden antreten könnt.

Die Mission enthält dabei 50 Stufen, die immer schwieriger werden. Euch stehen drei Einheiten zur Verfügung, die ihr mit in den Kampf nehmen könnt. Die Mission endet, wenn ihr alle 50 Stufen meistert oder alle eure Truppen besiegt wurden.