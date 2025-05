Ein Kampf-Spiel auf Steam verliert nach 16 Monaten über 40.000 Spieler, will grundlegend etwas ändern

Tekken 8 wurde zum Release von vielen Fans und auch von Kritikern gefeiert. Doch nach knapp 15 Monaten sieht es anders aus. Steam-Reviews kritisieren das Kampf-Spiel scharf. Der Chef der Reihe möchte jetzt einiges ändern.

Anmerkung der Redaktion: In einer ursprünglichen Version des Artikels hieß es, dass Harada der Director von Tekken 8 sei, das ist aber Kouhei Ikeda. Die entsprechenden Stellen wurden angepasst.

Was ist das Problem mit Tekken 8? Tekken 8 kam zum Release am 26. Januar 2024 ziemlich gut an. Kritiker lobten das Kampf-Spiel. Auf Metacritic erreichte es bei 96 Kritiken eine 90/100. Nach knapp 16 Monaten sieht das in der Community aber ganz anders aus.

Während man zum Release einen Höchststand von 49.977 Spielern erreichen konnte, lagen die Spielerzahlen in den letzten 3 Monaten meistens zwischen 5.000 und 7.000 Spielern. Am 1. April erreichte man im Höchststand knapp 16.000 Spieler, da erschien aber auch der neue Patch mit dem neuen Charakter Anna. Kurz danach gingen die Zahlen wieder runter (via SteamDB).

Auch die Steam-Reviews gingen stark runter. Aktuell steht das Spiel auf Steam insgesamt bei Ausgeglichen , bei den kürzlichen Rezensionen sogar bei größtenteils negativ .

Vor allem die Ausrichtung des Spiels wird kritisiert. Tekken 8 war schon von Anfang an ein Spiel mit einer aggressiven Spielweise, doch ein großes Season-2-Update rückte die Offensive weiter in den Mittelpunkt. So sehr, dass sogar Profis überlegt haben, aufzuhören.

Ein weiterer Kritikpunkt war die Ankündigung des DLC-Charakters Fahkumram, der schon in Tekken 7 unter Spielern ziemlich unbeliebt war. Um sich dem Feedback der Spieler anzunehmen, kündigte der Chef der Franchise an, Änderungen am Balancing-Team vorzunehmen.

Ein alter Hase soll es jetzt richten

Was will der Chef von Tekken ändern? Am 8. Mai kündigte Katsuhiro Harada, der Game Director der Fighting Games von Bandai Namco, auf X.com an, dass man die Struktur des Balancing-Teams ändert. Das Team bestand aus neuen Leuten, jetzt sollen aber erfahrene Entwickler in dieses Team zurückkehren. Dabei betont er vor allem Kouhei Nakatsu Ikeda, den wir alle kennen und lieben.

Er ist der Game Director von Tekken 8 und laut Harada komme Ikeda ursprünglich aus der Fan-Community, und man solle sich deshalb für die Zukunft des Spiels keine Gedanken machen.

Er soll die Änderungen und das Tuning am Kampf jetzt im Detail überprüfen und vorab bestätigen. Er arbeitete auch an Tekken 7 und Tekken Tag Tournament 2 mit (via Moby Games). Im Mai soll die erste Phase von Änderungen kommen, im Juni möchte man Patches bezüglich der Defensive veröffentlichen (via X.com).

Sieht man erste Schritte von Änderungen? Am 13. Mai erschien der Tekken 8 Patch 2.01. Die Moves vieler Charaktere wurden mit dem neuen Patch generft. Vor allem die offensiven Heat Bursts passt man an, reduziert auch den Schaden von Luft-Combos.

Die Änderungen scheinen zwar nicht bei allen Spielern gut anzukommen, viele loben unter dem offiziellen X-Post aber, dass es in die richtige Richtung zu gehen scheint, auch wenn es einigen negativen Kommentaren nicht weit genug geht.

Tekken 8 hat einen langen Weg vor sich, das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen. Das ist auch deshalb so bitter, weil das Spiel zum Release von vielen geliebt worden ist. Auch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte es nicht abwarten: Mein Spiel des Jahres 2024 erscheint schon nächste Woche und erinnert mich daran, wie ich mich virtuell mit meiner Oma geprügelt habe