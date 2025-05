Ein strauchelndes Kampf-Spiel auf Steam verkündet eine so schlechte Entscheidung, dass Spieler nur noch lachen können: „Comedy Gold“

Fractured Alliance - Trailer zum Echtzeit-Strategiespiel auf Steam, das an das klassischer Command and Conquer erinnert

Deutlich besser kam Anfang April die Ankündigung an, den wohl niedlichsten „Coach“ in der Geschichte von Tekken zum Spiel hinzuzufügen. Was es damit auf sich hatte, erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Spieler nutzt bei Turnier zu Tekken 8 seinen Hund als Coach, Tekken-Boss verspricht: „Ich werde ihn ins Spiel hinzufügen“

Einige Spieler meinen: Sein aggressiver Spielstil war seiner Zeit in Tekken 7 voraus. In die ohnehin aggressive Meta von Tekken 8 könnte sich Fahkumram hingegen wunderbar einfügen, doch Spieler fürchten, dass er noch kaputter werden könnte, um sich der neuen Baseline anzupassen.

Fahkumram feierte sein Debüt als DLC-Charakter in Tekken 7 und war dort äußerst unbeliebt, weil er einfach viel zu übermächtig war – was im Falle eines Bezahl-Charakters besonders ärgerlich für die Community ist.

Was ist die Situation? Die Stimmung in der Community von Tekken 8 ist auf einem Tiefpunkt: Mit dem Start von Season 2 bekam das Spiel einen noch aggressiveren Fokus, der defensive Spielweisen nahezu unbrauchbar macht und laut einigen Spielern wildes Knöpfe-Drücken begünstigt. Auf Steam hagelte es Kritik und sogar Profis überlegten, mit Tekken 8 aufzuhören .

