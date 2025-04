Spieler nutzt bei Turnier zu Tekken 8 seinen Hund als Coach, Tekken-Boss verspricht: „Ich werde ihn ins Spiel hinzufügen“

Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Leider hat diese mentale Unterstützung nicht bis zum Sieg gereicht. IGottaJet erreicht den 65. Platz, was bei einer Anzahl von 277 Teilnehmern eine ordentliche Leistung ist. Er verlor zudem gegen einen Spieler, der seit 10 Jahren an Tekken-8-Turnieren teilnimmt und es auch dieses Mal in die Top 8 geschafft hat.

Auf Twitch ist ein Clip zu sehen, in dem Kintaro ganz entspannt auf dem Rücken seines Herrchens hängt. Er bekommt ab und an Leckerlis und Streicheleinheiten, ansonsten schaut er sich manchmal neugierig um.

Was war das für ein Coach? Der Spieler kam zusammen mit einem Hund auf dem Rücken. Dabei handelt es sich um seinen zweijährigen Hund, ein Shiba Inu namens Kintaro. Normalerweise sind Coaches in der diesjährigen, kompetitiven Season von Tekken 8 nicht erlaubt. Doch bei Kintaro haben die Turnierveranstalter eine Ausnahme gemacht.

