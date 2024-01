Mein Spiel des Jahres 2024 erscheint schon nächste Woche und erinnert mich daran, wie ich mich virtuell mit meiner Oma geprügelt habe

Nächste Woche erscheint nach 9 Jahren endlich ein neuer Teil der legendären Tekken-Reihe. Für MeinMMO-Autor Nikolas Hernes ist es das meist erwartete Spiel des Jahres, weil es ihn vor allem an seine Kindheit erinnert.

Tekken 8 erscheint nächste Woche am 26.01.2024 und ist nach 9 Jahren der neueste Teil der Prügelserie. Neben Street Fighter und Mortal Kombat gehört das Spiel zu den größten Vertretern des Fighting-Game-Genres und will unglaublich viel Content bieten.

Neben einem Story-Modus und einem klassischen Arcade-Modus gibt es noch mehr Modi für Einzelspieler, aber auch einige Features, die Anfänger für Online-Modi vorbereiten sollen. Doch für mich persönlich ist das sogar zweitrangig, denn ich liebe die Tekken-Serie seit Tekken 3 und das vor allem, weil sie mich jedes Mal daran erinnert, wie ich mich stundenlang virtuell mit meiner Familie geprügelt habe.

Tekken 8 Gameplay – Game Awards Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

Tekken ist nicht nur im Spiel eine Familienangelegenheit für mich

Im Kern geht es in Tekken um einen Familienzwist der Mishima-Familie. Er wird schon seit Jahrzehnten ausgetragen und endet meistens damit, dass einer in einen Vulkan geworfen wird. Die anderen skurrilen Charaktere haben dann noch eigene kleine Geschichten in ihren Arcade-Enden.

Ich liebe die Charaktere der Tekken-Serie. Vor allem, weil sich alle so unglaublich ernst nehmen. Ein Bär wird von Heihachi trainiert und mehr geliebt als die eigenen Söhne? Wrestler tragen Tigermasken und unterhalten sich mit Brüllen, und jeder versteht das? Das sind Dinge, die in Tekken passieren und die in dieser Welt einfach ernst genommen werden.

Diese Ernsthaftigkeit bei solch dämlichen Prämissen hat mich viele der Charaktere lieben gelehrt. Gleichzeitig verbinde ich viele ikonische Charaktere mit meiner Familie, denn bei mir wurde schon von klein auf Tekken gezockt.

Als ich jünger war, fuhren wir im Urlaub oft zu meiner Oma nach Polen. Mit dabei war die PlayStation 2 und Tekken 5. Mit meiner Oma zockten wir stundenlang das Spiel und schalteten nach und nach neue Charaktere frei. Dabei hatte jeder seine eigenen Favoriten. Als Fan von Kung-Fu-Filmen war Feng Wei ein Favorit meines Vaters. Meine Schwester liebte es, mit Eddy irgendwelche Knöpfe zu drücken und meine Mutter prügelte sich gerne mit Marshall Law oder Nina.

Und mit dabei war auch meine Oma. Sie spielte eigentlich keine Videospiele abseits von Facebook-Farmgames, aber bei Tekken war sie dabei. Es gab Nächte, da schlief ich schon längst und hörte nachts Tasten-Gekloppe aus dem Wohnzimmer. Am nächsten Morgen waren dann plötzlich alle Charaktere freigespielt.

Tekken ist für Anfänger ein tolles Spiel

Versteht mich nicht falsch, Tekken ist auf höchstem Level ein unglaublich schwieriges und komplexes Spiel. Man hat schier unendliche Möglichkeiten, sich mit den Charakteren spielerisch auszuleben. Doch anders als Street Fighter, bei dem man Moves wie Viertelkreise mit dem Stick benötigt, kann man bei Tekken wild auf den Tasten herumhämmern und auf dem Bildschirm sieht es trotzdem spektakulär aus.

Nimmt man das Spiel mit Freunden und Familie für einen entspannten Abend nicht ernst, dann entstehen auch bei völligen Gaming-Noobs Erfolgserlebnisse, weil man dann doch eine gutaussehende Kombo auf den Bildschirm gezaubert hat. Viele Leute hassen Eddy, aber ein Charakter wie er ist perfekt für Spieler, die nur einen Abend mit Freunden zocken.

Tekken 8 wirkt dabei noch effektiver. Es sieht im Kampf selbst cineastischer aus und auch die Charaktere sind noch prunkvoller und meiner Meinung nach cooler designt als vorher. Zusätzlich dazu wurden mehrere Singleplayer-Modi angekündigt und auch neue Möglichkeiten zum Trainieren.

Ich freue mich riesig, das Spiel nächste Woche zu spielen. Ich habe Bock, mich zu verbessern und Online zu spielen, aber eben auch auf die Singleplayer-Inhalte. Die größte Vorfreude habe ich aber aufs Zocken mit meinen Freunden, die vielleicht nicht die großen Zocker sind, um ihnen zu zeigen, warum Tekken eine der besten Spiele-Reihen aller Zeiten ist.

Abseits von den alten Bekannten in Tekken freue ich mich auch auf die neuen Charaktere, die auch in der Community Anklang finden: „Sie ist brutal und ich liebe sie“ – Spieler sind begeistert von der bösen neuen Kämpferin in Tekken 8