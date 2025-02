In TCG Pocket startet bald ein Event, das ihr für eines der stärksten Decks nicht verpassen dürft

Unlicht-Decks sind grad ziemlich beliebt in Pokémon TCG Pocket. Ihr wollt eure ergänzen? Dann solltet ihr ein kommendes Event auf dem Schirm haben.

Was ist das für ein Event? Laut Dataminern soll am 21. Februar ein neuer „Massiver Auflauf“ in Pokémon TCG Pocket starten, der Unlicht-Pokémon in den Vordergrund stellt (via ptcgpocket.gg). Dieses Event soll dann bis zum 27. Februar laufen.

Das Spannende daran: Zu den stärksten Karten im Spiel zählen momentan die Unlicht-Pokémon. Ganz vorne mit dabei ist natürlich Darkrai-ex, das aktuell die Meta in TCG Pocket dominiert und gleich mehrere beliebte Decks anführt. Eines davon ist das Darkrai-und-Snibunna-ex-Deck, das es auch in der Liste der besten Decks in Pokémon TCG Pocket weit nach oben geschafft hat.

Im Rahme des Massenauflauf-Events habt ihr eine gute Chance, euch zumindest Snibunna-ex und seine Vor-Entwicklung Sniebel zu sichern. Snibunna-ex soll im Event als eine der Optionen bei speziellen Wunderwahlen auftauchen, die von Zeit zu Zeit erscheinen. Andere Karten in dieser Wunderwahl sollen die folgenden sein:

Entweder ihr bekommt eine Mischung aus Snibunna-ex, Darkrai, Smogmog, Kramshef und Magnayen

oder Snibunna-ex, Darkrai, Smogmog, Skuntank und Kryppuk.

Dazu kommen Bonus-Picks, in denen ihr neben Items auch Kramshef, Magnayen, Skuntank, Kryppuk oder Sniebel, Fiffyen, Kramurx, Skunkapuh, Glibunkel und Smogon erhalten könnt. Welche der Karten ihr am Ende zieht, ist natürlich wie immer Glückssache.

Obendrauf soll es im Event aber auch noch die Möglichkeit geben, einen besonderen Flair für Snibunna-ex zu erhalten sowie verschiedene Aufgaben zu lösen, die weitere Belohnungen bringen.

Aber bedenkt: Nach aktuellem Stand handelt es sich hier nur um ein Datamining. Ob das Event in dieser Form tatsächlich startet, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit zeigten sich Leaks dieser Quelle aber als verlässlich.

Holt euch Snibunna-ex für eines der besten Decks

Was sind die besten Karten im Event? Generell sind Unlicht-Karten derzeit interessant, da man Darkrai-ex gut mit ihnen kombinieren kann. Snibunna-ex ist in dieser Sammlung natürlich die spannendste Karte, auf die man hoffen kann. Das Pokémon zeichnet sich durch niedrige Energiekosten aus, das schnell viel Schaden anrichten kann – insbesondere, wenn der Gegner schon Schaden gezogen hat. Dann teilt es nämlich noch mehr aus.

Um Snibunna zu bekommen, braucht man aber Sniebel. Wer das noch nicht hat, hat im Event ebenfalls die Möglichkeit, über den Bonus-Pick heranzukommen.

Und: Kryppuk sollte man auch nicht unterschätzen. Das sieht mit 10 Schaden pro Attacke nicht nach viel aus, aber diese 10 werden auf alle Pokémon des Gegners im Spiel angewendet. Je nach Spielverlauf kann das eine ziemlich fiese Überraschung sein, wenn eure Gegner ihre Pokémon mit wenig Gesundheit gerade noch auf die Bank gerettet haben.

Auch Smogmog hat seinen Platz in manchen Decks, die sich um Vergiftung drehen. Es ist also ebenfalls interessant. Was für ein Deck spielt ihr? Für welche der Karten hättet ihr am meisten Verwendung? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr mal was anderes spielen wollt: Hier ist ein ungewöhnliches Deck, das Pachirisu in den Vordergrund stellt.