Tarisland kündigt neue Erweiterung an, doch auf Steam hat das MMORPG weniger als 100 Spieler

Das MMORPG Tarisland sollte WoW in China ersetzen und der Westen hat auch eine eigene Version erhalten. Doch seit Monaten läuft es nicht mehr gut bei Tarisland. Jetzt kommt trotzdem eine neue Erweiterung.

Wie steht es um Tarisland? Das MMORPG Tarisland ist nach einem anfänglichen Hype, der selbst Konkurrenten wie Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online und Black Desert Online überholte, in Vergessenheit geraten. Auf Steam spielen das MMORPG zu Spitzenzeiten nur noch zwischen 30 und 50 Spielern gleichzeitig. Die Spitzenzahl erreichte dabei 2025 noch nie die 100 (via SteamDB).

Auch wenn das Tencent-MMORPG auf dem eigenen Launcher und mobilen Geräten wohl bessere Spielerzahlen vorzuweisen hat als auf Steam, läuft es aktuell nicht gut für die Entwickler. Trotzdem startet nun eine neue Erweiterung.

Einen Trailer zur neuen Season gibt es noch nicht, aber das MMORPG kann auch cineastisch aussehen:

Viele Inhalte für wenig Spieler

Was soll sich im neuen Update ändern? Am 24. Februar beginnt die nächste Phase von Tarisland. Das maximale Level der Charaktere wird auf 60 erhöht, entsprechend gibt es auch wieder neue Quests und die Geschichte wird weitergeführt. Die Spieler erwarten neue Talente, Events und Reputationsstufen.

Es wird neue Ausrüstungen mit Gear Score 200 und 210 geben. Das Äquivalent zum bekannten „Mythic+“-Spielmodus aus World of Warcraft erhält mit dem Attribut „Balance“ ein neuen Modifikator, der im Arcane Realm auftreten kann. Dort erwarten die Spieler altbekannte Dungeon-Bosse vom Start des MMORPGs.

Zum Start der neuen Season-Erweiterung wird auch ein Event gestartet, bei dem die Spieler die feindliche Blight-Legion bekämpfen können, um kosmetische und Item-Belohnungen zu erhalten.

Wie entstand Tarisland? Nachdem Activision Blizzard und NetEase im Streit auseinandergegangen waren, verschwand World of Warcraft plötzlich aus China. Die Server wurden abgeschaltet, was bei vielen chinesischen Spielern für Enttäuschung sorgte.

Daraufhin kündigte Tencent ein neues MMORPG für Mobilgeräte und PC an – ein klarer Versuch, die Lücke zu füllen, die WoW hinterlassen hatte. Das Spiel wurde am 21. Juni 2024 weltweit veröffentlicht und erhielt durchaus positive Resonanz. Allerdings erwies sich der spätere Steam-Release als Misserfolg.

Dass Tarisland es geschafft hat, sich trotz kurzer Entwicklungszeit und wenig Inhalten bei den Spielern einen Hype aufzubauen, liegt wohl auch am schwachen MMORPG-Jahr 2024. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat sich damit genauer auseinandergesetzt: Im MMORPG-Jahr 2024 erschien so viel wie lange nicht, doch am Ende bleibt das Gefühl von Enttäuschung