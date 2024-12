Neues MMORPG sollte die Alternative zu WoW sein, doch der Launch auf Steam wurde zum Fiasko

Die größte Spiele-Firma der Welt, Tencent, hat 2024 ein MMORPG aus dem Boden gestampft, das die Lücke schließen sollte, die WoW gerissen hatte. Tarisland startete im Juli 2024 als kostenloses MMORPG und verursachte viel Wirbel. Doch auf Steam fiel es komplett durch.

Das war die Idee zu Tarisland: Weil sich Activision Blizzard mit NetEase verkrachte, gab es in China plötzlich kein WoW mehr. Die Server gingen offline und viele chinesische Spieler trauerten.

Da kündigte Tencent an, ein MMORPG für Mobile und PC herauszubringen. Es war offensichtlich, dass sie in die Lücke vorstoßen wollten, die WoW in China gelassen hatte.

Das MMORPG erschien in einem weltweiten Release am 21. Juni 2024 und fand durchaus Anklang. Doch ein Release auf Steam war dann ein Flop.

Tarisland konnte das Interesse von MMORPG-Spielern nur 2 Wochen halten

Wie viel Erfolg hatte Tarisland in Deutschland? In einer Analyse des Interesses an Tarisland in Deutschland kann man erkennen, dass das MMORPG zum Release im Juni durchaus einen kleinen Hype hatte.

So war es für zwei Wochen im Interesse, das von Google Trends gemessen wird, relevanter als große MMORPGs in Deutschland wie The Elder Scrolls Online, Black Desert oder Guild Wars 2.

Allerdings konnte Tarisland nur ein Strohfeuer entfachen. Das Spiel war nur zwei Wochen wirklich relevant, danach flachte das Interesse deutlich ab und es rutschte deutlich unter das Interesse an der etablierten Konkurrenz.

Später Release auf Steam wird zum Fiasko

Was war mit Steam? Da hat sich Tencent offenbar völlig verzockt, denn offensichtlich hatte man geplant, dass Tarisland mit dem Release auf Steam im Oktober 2020 noch mal Fahrt aufnimmt, aber das schlug völlig fehl:

Auf Steam kam Tarisland nie über 582 Spieler in der Spitze heraus.

Die Bewertungen sind mit 24 % positiven Reviews desaströs.

Bei Google Trends ist kein relevanter Ausschlag zum Steam-Release zu bemerken.

In den Reviews heißt es, dass man bereits mit Level 41 startet, was niemand verstehen kann, und was ein absolutes No-Go für viele Spieler ist. Zudem habe das Spiel viele Pay2Win-Optionen und zu wenig Möglichkeiten, den Charakter anzupassen.

Gab es 2024 denn ein neues MMORPG, das besser einschlug? Deutlich mehr Erfolg als Tarisland hatte 2024 das neue MMORPG Throne and Liberty von NCSoft. Das konnte in Deutschland ungefähr 8 Wochen lang das Interesse der Spieler halten und blieb über dem Interesse an der starken etablierten Konkurrenz. Doch im Dezember schwand auch hier das Interesse: Throne and Liberty verliert in 2 Monaten mehr als 70 Prozent der Spieler auf Steam, Community nennt Gründe