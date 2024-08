CEO will, dass ihr dem neuen Film zu Borderlands eine Chance gebt – YouTuber nennt ihn Clown und seelenlose Verkörperung der Gier

Erste Kritiker konnten sich von der Verfilmung zu Borderlands überzeugen. Der Film kommt sehr schlecht bei den Zuschauern an. Nun versucht der CEO von Take-Two zu erreichen, dass die Fans dem Film eine Chance geben. Ein bekannter YouTuber macht sich darüber lustig.

Wieso kommt der Film schlecht an? Der Borderlands-Film wurde von der Fachpresse als „katastrophale Enttäuschung“ gesehen. Er sei albern, laut und eher für Kinder geeignet. Selbst die starke Hollywood-Besetzung könne den Film nicht retten.

Der Borderlands-Film startete mit einer Wertung von 0 % auf Rotten Tomatoes. Mittlerweile kann der Film eine Weiterempfehlungsrate von 10 % aufweisen.

Bei Metacritic sind es nur 27 von 100 möglichen Punkten bei der Fachpresse. Die Fans sehen diese unterirdische Wertung mit 31 Punkten ähnlich.

Selbst die Fans, die den Film mittlerweile sehen konnten, stimmen mit der Wertung der Fachpresse überein. Bei all der Kritik gibt es mit Strauss Zelnick, dem CEO von Take-Two, einen Verfechter des Films.

CEO von Take-Two will euch ins Kino locken

Was sagt Zelnick zum Film? Gegenüber IGN erklärte der CEO von Take-Two, dass die Zuschauer dem Borderlands-Film eine Chance geben sollten. Immerhin hätte eine Vielzahl von Menschen hart an diesem Film gearbeitet. Er stellt sich zudem in eine neutrale Position, indem er bestätigt, dass der Erfolg des Films keine finanzielle Auswirkung auf das Franchise habe.

Das zugrundeliegende geistige Eigentum ist phänomenal, die Besetzung ist erstaunlich, und ich denke, dass die Optik und das Gefühl wirklich großartig sind. Mal sehen, was die Zuschauer zu sagen haben. Strauss Zelnick, CEO von Take-Two

Zelnick gibt sich somit optimistisch, dass die Wertung weiter in den positiven Bereich driften könnte, wenn mehr Zuschauer dem Film eine Chance geben und ihn sich ansehen würden. Doch diese Aussage veranlasst den bekannten YouTuber Cr1TiKaL (auf YouTube auch als penguinz0 unterwegs) dazu, ihn in einem neuen Video wüst zu beschimpfen:

Was hält der YouTuber vom Film und Zelnicks Aussage? Cr1TiKaL findet keinen positiven Aspekt zum Film. Jede Person, die den Film gut finden würde, sei für ihn ein Lügner. Zelnick würde für ihn die Leute einfach nur dazu animieren, ihr Geld zu verschwenden.

Er ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, die quietschende Nase aufzusetzen, aber verdammt noch mal, dieser Clown findet immer einen Weg, mich zu überraschen.

Die Schauspieler wären dem YouTuber zufolge eine Fehlbesetzung. Sie würden so wirken, als würden sie sich schämen, im Film mitzumachen. Der Meinung waren auch einige Fans, die im Vorfeld kritisieren, dass ein Comedian die Rolle eines ernsten Soldaten bekäme.

Cr1TiKaL steigert sich in seinem Video immer weiter in Beleidigungen hinein. Er denkt beispielsweise, dass Zelnick nie ein Borderlands-Spiel gespielt habe und wenn er den Controller berühren würde, er seine Haut wie ein Vampir in der Sonne verbrennen würde. Er sei zudem die seelenlose Verkörperung der Gier.

