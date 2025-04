Das neue Survival-MMO zu Dune verzichtet auf Early Access, will gleich ganz erscheinen, verschiebt jetzt den Release

Das kommende Survival-MMO Dune: Awakening hat seinen Release verschoben. Die Entwickler begründen diese Entscheidung in einem Statement.

Auf welches Datum wurde der Release verschoben? Die Entwickler von Dune: Awakening haben in einem Statement (via X.com) angekündigt, ihr kommendes Survival-MMO im Dune-Universum zu verschieben. Statt des geplanten Release-Datums am 20. Mai, soll das Survival-Spiel jetzt 3 Wochen später am 10. Juni live gehen. Käufer der Deluxe- oder Ultimate-Edition des Spiels dürfen bereits 5 Tage im Voraus, also am 5. Juni spielen.

Hier könnt ihr Gameplay zu Dune: Awakening sehen:

Drei extra Wochen für besseres Gameplay

Wie begründen die Entwickler die Verschiebung? Aktuell läuft der geschlossene Beta-Test zu Dune: Awakening und auch Content Creator und Spiele-Journalisten hatten bereits die Möglichkeit das MMO zu testen. Dabei haben die Entwickler wichtiges Feedback bekommen, das sie gerne noch vor dem Release verwenden wollen, um ihr Spiel zu verbessern.

Im Statement auf X.com heißt es dazu: „Das Feedback, das wir von den Beta-Testern erhalten haben, war von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass wir ein qualitativ hochwertiges Spiel auf den Markt bringen können. […] Dank dieses Prozesses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir mit etwas mehr Zeit zum Ausarbeiten viel mehr Feedback berücksichtigen können, von dem wir wissen, dass es für unsere Beta-Tester wichtig ist.“

Weiter erklären die Entwickler, dass man die extra Zeit dafür nutzen wolle, um eine möglichst runde und stabile Erfahrung zu bieten, die bereits ab dem ersten Tag auf Arrakis spürbar sein soll. Auch auf der technischen Seite soll es noch Arbeit für die Entwickler geben.

Dune: Awakening soll ohne die heutige Form eines Early Access direkt als vollwertiges Spiel erscheinen, was den Entwicklern nur wenig Spielraum für Entschuldigungen lässt, sollte das Survival-MMO in einem unfertigen Zustand erscheinen.

Kann man das Spiel jetzt vorher testen? Trotz der Verschiebung bleiben die Beta-Tests zunächst geschlossen. Allerdings planen die Entwickler, ein großes Beta-Wochenende zu organisieren, bei dem noch mehr Spieler Dune: Awakening vor dem Release ausprobieren können. Weitere Informationen zu diesem Test-Wochenende wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Auch wenn die Fans bereits jetzt gespannt auf das große Survival-MMO warten, scheint die Verschiebung dem Spiel zugutezukommen. Im Statement erklären die Entwickler, dass die Presse und Content-Kreatoren ihre Eindrücke zum MMO am 25. April veröffentlichen werden. Dann dürfte klar werden, wie gut das Survival-Spiel wirklich ist. Bis dahin könnt ihr erfahren, was das MMO aber wirklich ausmacht: Der Chef von Dune: Awakening erklärt, was sein Spiel besonders macht, wirkt dabei wie ein glückliches Kind