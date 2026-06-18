Das neue Survival-Game der Macher von PUBG ist auf Steam raus und so unfertig, dass alle ihr Geld zurückbekommen

PlayerUnknown Productions, die Entwickler hinter PUBG, haben ihr Survival-Game Prologue: Go Wayback! auf Steam veröffentlicht. Während es für das Team hinter dem Game kein Grund zur Freude ist, gibt es immerhin einen Hoffnungsschimmer für Spieler.

Was bedeutet der Launch für Spieler? Prologue: Go Wayback! ist jetzt auf Steam offiziell erschienen, nachdem es erst 2025 in den Early Access ging. Vor dem 1.0-Release kostete das Spiel noch 19,99 Euro. Jetzt ist es komplett kostenlos, wenn auch eben unfertig spielbar.

Wer die 19,99 Euro bereits investiert hat, kann sich jetzt aber freuen. Es gibt das Geld zurück – ganz egal wie lange der Kauf her ist oder wie viele Stunden man schon im Game verbracht hat. Dazu schreibt das Studio auf Steam:

Wir werden für 60 Tage, bis zum 17. August 2026, Rückzahlungen ohne Restriktionen bezüglich Spielzeit oder wie lange der Kauf schon her ist anbieten. Bei den Personen, die das Spiel zurück gegeben haben, wird es aus der Steam-Bibliothek entfernt. Wer weiterspielen möchte aber trotzdem die Rückzahlung erhalten will, kann das Spiel im Nachgang wieder kostenlos der Bibliothek hinzufügen.

Video starten Der Kampf ums Überleben im Trailer des neuen Spiels des PUBG-Entwicklers Autoplay

Unfertig released – Weil das Geld fehlt

Warum geht das Game unfertig live? Am 3. Juni 2026 gaben die Entwickler bekannt, dass das Game nicht fertig entwickelt werden wird. Als Grund für das Entwicklungsende wird in einem Update-Post auf Steam angegeben, dass dem Team das Geld ausgegangen sei.

Zum einen sollte Prologue: Go Wayback! ein Survival-Game mit großer Open-World werden. Zum anderen entwickelten sie neben bei noch eine neue Technologie, mit der sie die Grenzen offener Spielwelten erweitern wollten. Genauere Informationen dazu, was hier gemeint ist, gibt das Studio leider nicht an.

Der jetzige Schritt in den vollen Release nach ein paar Monaten Early Access wird das letzte Update für das Spiel sein. Eine weitere Entwicklung ist nicht geplant und auch nicht im Budget. Sollte sich dies ändern, lest ihr es auf MeinMMO.

Habt ihr Prologue: Go Wayback! ausprobiert oder würdet ihr jetzt, da es kostenlos ist, reinschauen? Schreibt es uns doch einmal in die Kommentare. Neben Spielen bietet Steam auch Apps an. Eine davon ist sehr beliebt, bringt aber wohl auch immer mal wieder Malware mit sich: Zehntausende nutzen täglich eine beliebte App auf Steam, im ärgerlichsten Fall habt ihr euch damit Malware geholt