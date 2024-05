Sohn eines legendären Anime-Studiochefs möchte nicht sein Erbe fortführen, findet sich im neuesten Film seines Vaters wieder 

Eines der wohl bekanntesten Anime-Studios ist das Studio Ghibli. Ihr neuster Film ist Der Junge und der Reiher, bei dem Anime-Legende Hayao Miyazaki die Regie und das Drehbuch geführt hat. Sein Sohn kann sich mit einer Szene des Films besonders gut identifizieren, die einen traurigen Hintergrund hat.

Um welche Szene geht es? Protagonist Mahito Maki zieht im Film aufs Land und entdeckt einen Turm, in dem er in einer magischen Welt landet. Der Turm wurde von seinem Urgroßonkel errichtet, der zeitgleich der Erschaffer der magischen Welt ist.

Zum Ende des Films fragt er Mahito, ob er sein Erbe fortführen und die Anderswelt friedlicher gestalten möchte. Mahito lehnt jedoch ab und entgegnet, dass auch er kein reines Herz habe. Er flieht aus der magischen Welt und zieht zurück nach Tokyo.

Der folgende Trailer fasst die Handlung des Anime-Films zusammen:

Wieso kann sich Goro Miyazaki mit ihr so identifizieren? Goro Miyazaki, der Sohn von Hayao Miyazaki, sieht sich selbst in dieser Szene. Ihm wäre angeboten worden, das Erbe seines Vaters anzunehmen und selbst Leiter des Studios zu werden. Doch dafür fürchtet er sich:

Eigentlich identifiziere ich mich nicht mit einer bestimmten Figur, sondern mit einem bestimmten Moment im Film. Das wäre eine der letzten Szenen in „Der Junge und der Reiher“. (Das ist, wenn eine Figur sagt) „Bist du bereit, meine Arbeit und meine Weltanschauung fortzusetzen und zu beerben“, und Mahito sagt „Nein“. In diesem Moment identifiziere ich mich wirklich mit dieser Figur. Herr Susuki, der Produzent, bittet mich tatsächlich, die Nachfolge von Studio Ghibli anzutreten, und meine Angst besteht auch darin, Wege zu finden, um zu verhindern, dass ich der Nachfolger und Erbe des Studios werde. Goro Miyazaki, via Jeux Video

Er fügte hinzu, dass die Zukunft des Studios „wirklich unklar“ sei. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein Nachfolger für Miyazaki finden lässt. Der neuste Film „Der Junge und der Reiher“ knüpft zumindest an die großen Erfolge des Studios an. Er erhielt sowohl den Golden Globe als auch den Oscar 2024. Zusätzlich wurde der Film jetzt mit der Goldenen Ehrenpalme in Cannes ausgezeichnet.

Was macht Goro Miyazaki stattdessen? Eigentlich ist der Sohn von Hayao Miyazaki schon bestens in das Studio integriert. Er ist der leitende Manager von Ghibli und hat bei drei Filmen die Regie geführt. Zusätzlich ist er in die Leitung des Ghibli Parks involviert.

Der Sohn wäre also der perfekte Anwärter dafür, das Erbe von Hayao Miyazaki fortzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob Goro seine Meinung künftig ändern wird und wie die Zukunft von Studio Ghibli aussieht. Den aktuellen Film, Der Junge und der Reiher, kann euch MeinMMO-Autor Christoph Waldboth wärmstens empfehlen: Der neue Ghibli-Film ist ein rätselhaftes Meisterwerk, das kein Anime-Fan verpassen sollte