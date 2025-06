Es hat sich herausgestellt, dass KI uns nicht produktiver macht: Stattdessen macht sie uns kognitiv bankrott

Der Director von Pokémon GO erklärt, warum ihr nach 9 Jahren immer noch so viele Kanto-Pokémon findet

Was mich wirklich dazu motiviert hat, die Studie jetzt zu veröffentlichen, bevor ich auf eine vollständige Peer-Review warte, ist, dass ich befürchte, dass in 6-8 Monaten irgendein politischer Entscheidungsträger beschließen wird, ‚lasst uns einen GPT-Kindergarten einrichten‘. Ich denke, das wäre absolut schlecht und schädlich. Die sich entwickelnden Gehirne sind am meisten gefährdet.

Die Studie legt nahe, dass die Verwendung von sogenannten „Large Language Models“ (kurz: LLM) dem Lernen schaden könnte, insbesondere bei jüngeren Nutzern. Das ist auch der Grund, warum Nataliya Kosmyna, die Hauptautorin der Studie, es für wichtig hielt, die Studie zu veröffentlichen, obwohl die Datengrundlage so klein ist (via time.com ):

In der Studie wurden 54 Probanden im Alter von 18 bis 39 Jahren aus der Gegend von Boston in drei Gruppen eingeteilt und gebeten, insgesamt 3 Aufsätze zu schreiben. Dabei ging es um 20-minütige Aufsätze zum Thema der Ethik der Philanthropie, die sehr komplexe Diskussionsmöglichkeiten liefern können.

Was hat das MIT gemacht? Speziell wollte man die Auswirkungen des Einsatzes von KI bei Schularbeiten untersuchen, da immer mehr Schüler KI einsetzen. Das geht teilweise so weit, dass Universitäten Studenten wegen Nutzung von KI hinauswerfen .

