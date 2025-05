Viele junge Menschen fällen wichtige Lebensentscheidungen nicht mehr, bevor sie nicht ChatGPT um Hilfe gebeten haben

KI ist für viele Personen mittlerweile ein wichtiger Bestandteil im Alltag geworden. Doch bei jungen Menschen ist ChatGPT nicht nur eine Hilfe, sondern eine „Lebensberatung“ geworden. Das erklärt Sam Altman, der Chef von ChatGPT.

Laut Sam Altman, CEO von OpenAI, nutzen verschiedene Generationen den KI-Bot ChatGPT auf unterschiedliche Weise. Jüngere Menschen neigen dazu, es eher als Berater zu nutzen, während ältere Generationen es als Ersatz für ein Suchtool wie Google verwenden. Das sagte Altman auf der „AI Ascent“-Veranstaltung von Sequoia Capital Anfang Mai 2025.

Junge Menschen setzen auf ChatGPT als Mittel der Entscheidungsfindung

Das sagt Sam Altman: In einem Gespräch erklärte Altman, dass die unterschiedlichen Generationen die KI anders im Alltag einsetzen. So sagte er, dass junge Menschen KI vor allem als „Lebenshilfe“ einsetzen: Wichtige Entscheidungen werden nicht mehr ohne künstliche Intelligenz getroffen, sondern nur noch nach Absprache mit der KI (via Fortune.com):

Grobe Vereinfachung, aber ältere Menschen nutzen ChatGPT als Google-Ersatz. Menschen in ihren 20ern und 30ern nutzen es als Lebensberater, und Studenten verwenden es als Betriebssystem. (…) Ich meine, diese Dinge sind alle cool und beeindruckend. Und dann ist da noch diese andere Sache, dass sie nicht wirklich Entscheidungen im Leben treffen, ohne ChatGPT zu fragen, was sie tun sollen. (…) Der Unterschied zwischen der Nutzung von ChatGPT durch einen 20-Jährigen und älteren Generationen ist unglaublich. Es erinnert mich an die Zeit, als das Smartphone herauskam und jedes Kind es super gut bedienen konnte. Und ältere Menschen brauchten drei Jahre, um herauszufinden, wie man grundlegende Dinge tut.

Die Generation Z gilt ohnehin als die Generation, die mit dem Handy in der Hand geboren worden ist. Da ist es wenig überraschend, dass ihr der Einsatz von KI am leichtesten fällt.

Die neuen Erwachsenen sind in ein digitalisiertes Umfeld hineingeboren und haben sich neue Wege für den Kauf von Produkten und Dienstleistungen angeeignet.

