Streamer lässt in Counter-Strike 2 über 100.000 Granaten gleichzeitig zünden, aber seine Grafikkarte überlebt das wohl nicht

Ein russischer Streamer wollte testen, was passiert, wenn in Counter-Strike 2 mehr als 100.000 Granaten auf einmal explodieren. Kurz nach der Detonation brach das Bild weg.

Der russische Streamer Ivan „StRoGo“ Shurpatov startete auf einem Server von CYBERSHOKE ein ungewöhnliches Experiment. Er verteilte mehr als 100.000 Granaten auf einer Map und brachte sie anschließend nahezu gleichzeitig zur Explosion.

Im Stream war die Detonation nur kurz zu sehen. Wenig später verschwand das Bild und die Übertragung endete. Danach schrieb StRoGo, dass seine Grafikkarte kaputt sei. Außerdem kündigte er an, Ersatz zu kaufen und weiterzumachen.

Auf seinem Twitch-Kanal könnt ihr euch das Spektakel ansehen.

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Ist wirklich der ganze PC kaputt?

Kann der Schaden so passieren? Eine russische Quelle geht noch weiter und behauptet, dass StRoGos kompletter PC nach dem Test ausgefallen oder sogar „abgebrannt“ sei.

Diese Darstellung ist allerdings nicht eindeutig belegt. VideoCardz weist darauf hin, dass ein verbreitetes Foto mit einem stark beschädigten Rechner offenbar nicht StRoGos System zeigt. Im Stream selbst sind zudem weder Feuer noch Rauch zu sehen.

Bestätigt ist bisher nur die Aussage des Streamers auf seinem eigenen Telegram-Channel, dass seine Grafikkarte kaputt sei. Ob weitere Komponenten beschädigt wurden, bleibt offen.

Normalerweise sollte eine hohe Auslastung allein moderne Hardware jedoch nicht sofort zerstören. Grafikkarten und Prozessoren besitzen Schutzmechanismen und reduzieren ihre Leistung bei zu hohen Temperaturen. Im Notfall kann sich der Rechner abschalten.

Sollte die Grafikkarte tatsächlich während des Tests kaputtgegangen sein, könnte die extreme Belastung deshalb ein bereits vorhandenes Problem verstärkt haben.

Habt ihr eure Hardware auch schon dermaßen ans Limit gebracht? Und wenn ja, wie habt ihr das angestellt? Schreibt es uns in die Kommentare!

Ob am Ende wirklich die Grafikkarte oder doch mehr vom Rechner kaputtging, bleibt vorerst offen. Sicher ist nur: Mehr als 100.000 Granaten auf einmal waren offenbar keine besonders gute Idee. Während StRoGo nun Ersatz braucht, denken andere Spieler gerade grundsätzlich über einen Wechsel nach: Konsolenspieler überlegen, von der PS5 auf den PC umzusteigen.