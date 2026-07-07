Bastler hat keine Lust auf die Hitze, baut sich kurzerhand eine tragbare Klimaanlage aus nur 5 Komponenten

Wenn die Dachgeschosswohnung zur Sauna wird, der Asphalt draußen glüht und selbst der PC-Lüfter nur noch warme Luft durch den Raum schiebt, braucht es kreative Lösungen. Ein Hardware-Bastler hat sich deshalb einen Helm gebaut, der mit einem Lüfter den Kopf kühlen soll.

Lüfter für den Kopf? Wer im Sommer schon einmal in einer aufgeheizten Dachgeschosswohnung saß, kennt das Problem: Der Ventilator läuft, der PC pustet warme Luft aus dem Gehäuse, die Fenster bringen nur noch mehr Hitze rein und draußen flimmert der Asphalt.

Der Hardware-Creator Making stuff with Mike hatte offenbar keine Lust mehr darauf, einfach nur zu schwitzen. Also baute er sich kurzerhand eine Art tragbare Klimaanlage für den Kopf.

Das Ergebnis ist ein ziemlich kurioser Hut – oder eher Helm –, der halb nach Kunstprojekt, halb nach improvisiertem Schulprojekt aussieht. Auf einem Schutzhelm sitzt eine 3D-gedruckte Konstruktion, in der ein Noctua-Lüfter steckt. Der soll Luft nach unten leiten und so für Abkühlung am Kopf sorgen.

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Fünf Teile, mehr braucht es nicht

Aus welchen 5 Komponenten besteht der Kühl-Hut? Der Aufbau wirkt auf den ersten Blick absurd, ist dabei aber auch erstaunlich simpel. Im Kern besteht der Hut aus nur 5 wichtigen Komponenten:

einem Schutzhelm einer 3D-gedruckten Schornstein-Struktur einem 120-mm-Noctua-Lüfter einem USB-zu-Fan-Header-Adapter einer 5.000-mAh-Powerbank

Dazu kommen natürlich noch Kleinkram wie Kabel, Befestigungsmaterial und ein Loch im Helm, damit die Luft auch dahin kommt, wo sie hin soll: auf den Kopf.

Wie funktioniert die tragbare Klimaanlage? Ganz so kühl wie eine echte Klimaanlage wird es nicht, denn die Luft wird nicht aktiv heruntergekühlt. Eigentlich ist der Hut eher ein mobiler Ventilator, der direkt auf dem Kopf sitzt.

Der Lüfter wird über die Powerbank versorgt und drückt die Luft durch die 3D-gedruckte Struktur nach unten. Laut Making stuff with Mike soll der Akku rund 6 Stunden halten.

Das reicht theoretisch für einen langen Nachmittag in der Hitze. Ob man damit wirklich freiwillig durch die Innenstadt läuft, ist eine andere Frage.

Was meint ihr, würdet ihr euch so einen Helm an einem heißen Tag wünschen? Und was sind eure Strategien gegen die anhaltenden Hitzeperioden? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wer jetzt selbst überlegt, seinem Gaming-PC einen Lüfter zu klauen und auf den Kopf zu setzen, sollte vorher vielleicht einen Blick ins eigene Gehäuse werfen. Denn manchmal liegt das Hitzeproblem nicht bei der Hitzewelle draußen, sondern beim Staub drinnen: In einem anderen Fall wunderte sich ein Spieler, warum sein PC ständig heiß läuft – bis er ihn öffnete