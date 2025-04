USA setzt auf Strategie, die Indien schon lange einsetzt, verwenden Solaranlagen gegen extreme Hitze

Nach Indien setzt jetzt auch die USA auf Solarpanels über Bewässerungskanälen – einerseits zum Schutz, andererseits zur Gewinnung sauberer Energie.

Was genau passiert in den USA? In mehreren Bundesstaaten der USA, darunter Kalifornien, Oregon, Utah und Arizona, werden Bewässerungskanäle jetzt mit Solarpanels überdacht.

Die US-Regierung hat dafür etwa 25 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um derartige Projekte voranzutreiben, wie Xataka México berichtet. Die Grundlage für diese Innovation stammt aus Indien – dort wurde bereits vor mehr als 10 Jahren der Grundstein gesetzt.

In Kalifornien wurde im Rahmen des Project Nexus nun also der erste Abschnitt in Betrieb genommen. Im Turlock Irrigation District wurden Solarpanels über Kanälen installiert, um sowohl Strom zu erzeugen als auch die Wasserverdunstung einzudämmen (via TID).

Laut Electrek ist das Pilotprojekt inzwischen offiziell online und liefert erste Ergebnisse: Die Panels sind auf Kanälen installiert, die zwischen 6 und 30 Meter breit sind. Das Projekt soll dabei helfen, die Effizienz solcher Systeme für eine mögliche Ausweitung auf größere Netzwerke zu testen.

Ungeschützte Kanäle verdunsten

Warum setzten die USA auf diese Lösung? Project Nexus basiert auf einer Studie von Brandi McKuin (UC Merced, 2021). Sie zeigte, dass Solar-Paneele über Kanälen Verdunstung reduzieren, Energie erzeugen, Wasserqualität verbessern, Wartungskosten senken und landwirtschaftliche Flächen schonen können. Die Vision: Würden alle 4.000 Meilen (ca. 6.437 km) offener Kanäle in Kalifornien abgedeckt, könnten jährlich Wasser und Strom für zwei Millionen Haushalte gewonnen werden – allerdings ist nicht jeder Kanal dafür geeignet.

Das Hauptziel der Installation ist also, Wasserverluste zu verringern, die in offenen Kanälen durch Verdunstung entstehen.

Zusätzlich wird saubere Solarenergie erzeugt, die vor Ort genutzt werden kann, zum Beispiel für landwirtschaftliche Pumpstationen und weitere Anlagen zur Bewirtschaftung der Ländereien (via ABC30).

Die Pilotanlage in Turlock soll jährlich 1,3 GWh Strom erzeugen. Dies würde dem Staat helfen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 % zu senken (via ecoticias).

Sind die USA damit Vorreiter? Nein, ganz im Gegenteil. Die Inspiration für diese Technik kommt aus Indien. Bereits 2020 startete der Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens erste aktive Projekte, bei denen Solarpanels über Kanälen installiert wurden. Das Pilotprojekt geht sogar bis auf das Jahr 2012 zurück. (via Business Line).

Gujarat grenzt an das Arabische Meer. Das Klima ist überwiegend heiß und trocken, mit durchschnittlichen Sommerhöchsttemperaturen von über 40 °C. Wie BBC Future erklärt, half der neuartige Ansatz dort nicht nur, große Mengen Wasser zu sparen, sondern auch, den Bedarf an zusätzlicher Landfläche für Solarprojekte zu reduzieren.

Bewässerungskanäle mit Photovoltaikanlagen vor Verdunstungen zu schützen und zeitgleich saubere Energie zu gewinnen ist nicht die erste innovative Idee: In einem Land wurden 1.700 Schafe untersucht, die zwischen Solarpaneelen grasen – mit überraschendem Ergebnis.

Ob sich das Modell bewährt und durchsetzt, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Erste Studien deuten darauf hin, dass die Beschattung auch negative Folgen auf bestehende Ökosysteme haben kann (via PubMed)

Indien hat es vorgemacht, jetzt zieht die USA nach: Mit Solarpanels über Wasserkanälen könnten gleich zwei große Probleme der globalen Erderwärmung – Wasserknappheit und Energiebedarf – gleichzeitig angegangen werden. Bezogen auf Energiegewinnen scheiden sich jedoch manchmal die Geister.