Jemand hat ein neues Steam Deck bestellt, bekommt stattdessen eine Wasserflasche für 900 Euro

Ein Nutzer freut sich auf Valves Handheld, doch bei der Abholung wartet eine böse Überraschung: Im Paket steckt offenbar kein Steam Deck, sondern nur eine Wasserflasche. In der Community klingt der Fall für viele erschreckend vertraut.

Wie wurde aus einer Steam-Deck-Bestellung eine Wasserflasche? Ein Reddit-Nutzer berichtet, dass der Freund ein Steam Deck bestellt habe. Die Lieferung über GLS sei von Anfang an chaotisch verlaufen: Erst wurde das Paket als versendet angezeigt, kam aber nicht an. Später folgte dann die Benachrichtigung, dass die Sendung an eine Abholstation geliefert worden sei.

Als die beiden das Paket öffneten, lag darin aber kein Steam Deck. Stattdessen fanden sie laut dem Post nur eine Flasche Wasser.

Sie vermuten, dass der Handheld auf dem Lieferweg gestohlen und durch den zufälligen PET-Ersatz ausgetauscht wurde.

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Nichts Neues

Ein ärgerlicher Einzelfall? Das Steam Deck ist kein kleiner Zubehörartikel, sondern teure Hardware. Je nach Modell zahlen Käufer an die tausend Euro. Der Nutzer hinter dem Post hat laut eigenen Angaben selbst 919€ bezahlt.

Ganz neu ist der Ärger nicht. Schon in älteren Reddit-Threads berichten Nutzer von ähnlichen Fällen: Mal sei ein Paket leer angekommen, mal habe nur das Case im Karton gelegen, mal sollen sogar Holzblöcke statt eines Steam Decks geliefert worden sein.

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Wie reagieren andere Nutzer auf Reddit? In den Kommentaren und ähnlichen Threads raten viele Nutzer dazu, schnell zu handeln und alles genau zu dokumentieren. Nicht lange mit dem Paketdienst diskutieren, sondern direkt Valve einschalten und Beweise sichern:

krimsonstudios schreibt: „Leider scheint das sehr häufig vorzukommen. Valve sollte wirklich aufhören, die Verpackung mit der Aufschrift „KLAU MICH!“ zu versenden..“

nic-myers empfiehlt: Sie sollten unbedingt einen Bericht an Valve und auch an GLS senden. Ich habe gelesen, dass man eventuell auch Anzeige bei der Polizei erstatten sollte.

Fall: „DasUnd lamumba_1337 sieht Parallelen zu einem eigenen Fall: ‚Ich hatte 2022 dasselbe Paket bestellt. Es hieß, es sei zugestellt worden, aber es war nirgends zu finden. Ich habe eine Kamera vor meinem Haus, und es gab an dem Tag keine Zustellung. Sie haben mir ein neues geschickt. Scheiß auf GLS!.“

Andere Nutzer berichten, dass Valve in vergleichbaren Fällen nach einer internen Prüfung durchaus geholfen habe. Ein Nutzer schrieb etwa, er habe nach einem gestohlenen Steam Deck die Wahl zwischen Rückerstattung und Ersatzlieferung bekommen (via LinusTechTips & Steamcommunity)

OP Kanyongwei teilte in einem Kommentar auf Reddit mit: Mein Freund hat GLS angerufen. Sie sagten ihm: ‘Es tut uns leid, aber das Paket wurde bereits zugestellt. Sie müssen sich mit dem Absender in Verbindung setzen. ‘

Habt ihr so einen Fall auch schon erlebt? Wenn ja, wie seid ihr vorgegangen?

Schreibt es uns in die Kommentare!



Ob das Gerät wirklich auf dem Lieferweg gestohlen wurde, muss nun der Support klären – der Frust ist aber verständlich: Bei jeder Bestellung reichen schon beschädigte Kartons, verschwundene Pakete oder falsche Inhalte, damit aus Vorfreude Ärger wird. Wie schnell so etwas auch bei einem Gaming-Setup passieren kann, zeigt ein Fall, in dem eine Lieferung alles andere als vorsichtig behandelt wurde.