Darf Valve meinen Steam-Account löschen, wenn ich lange nicht mehr gespielt habe?

Viele Spieler fühlen sich verunsichert, weil Sony ungenutzte PSN-Accounts einfach löschen kann. Was ist mit meinem Steam-Account? Darf Valve diesen löschen, wenn ich länger nicht eingeloggt gewesen bin?

Spiele-Accounts sind oft viel wert. Nicht nur aus finanzieller Perspektive, sondern oft auch aus nostalgischen Gründen. Doch manchmal kommt man nicht dazu, sich einzuloggen oder vergisst seinen Account.

Der Hinweis, dass Sony euren PSN-Account nach mehreren Jahren löschen darf, hat jetzt für Aufsehen gesorgt. Doch was ist mit anderen Plattformen, etwas mit Steam: Darf Valve meinen Steam-Account löschen, wenn ich länger nicht eingeloggt gewesen bin?

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Valve löscht euren Steam-Account nicht bei Inaktivität

Löscht Valve meinen Steam-Account, wenn ich nicht spiele? Nein, und das ist die gute Nachricht. In den offiziellen Richtlinien von Steam gibt es keinen zeitlich bedingten Hinweis darauf, dass euer Account ablaufen kann und dann gelöscht wird. Ganz konkret heißt es im offiziellen Steam-Nutzungsvertrag:

Kündigung durch Valve Valve kann Ihr Konto oder bestimmte Abonnements jederzeit einschränken oder kündigen, wenn (a) Valve die Bereitstellung solcher Abonnements an Abonnenten in einer ähnlichen Situation im Allgemeinen einstellt, oder (b) Sie gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen (einschließlich der Abonnementbedingungen oder Nutzungsregeln). Wenn Ihr Konto oder ein bestimmtes Abonnement von Valve aufgrund eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung oder aufgrund unangemessener oder illegaler Aktivitäten eingeschränkt oder gekündigt oder storniert wird, besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung. Dieser Ausschluss eines Anspruchs auf Rückerstattung bezieht sich auch auf die Abonnementgebühren oder ungenutztes Guthaben in Ihrem Steam Wallet.

Das heißt, Valve löscht euren Account nur, wenn Steam seinen Dienst einstellt oder wenn ihr gegen die Nutzungsbedingungen verstoßt. Dann ist aber wirklich alles weg und ihr habt kein Recht auf eine Rückerstattung. Von einem Löschen, weil ihr euch nicht einloggt, ist hier ausdrücklich nicht die Rede.

Gute Belege dafür, dass Steam keine Accounts einfach so löscht, sind etwa Reddit-Threads, wo man über Nutzer diskutiert, die Jahre oder sogar über ein Jahrzehnt nicht mehr online gewesen sind. Teilweise handelt es sich um Freunde, die verstorben sind, der Account existiert aber weiterhin, weil Valve ihn bis heute nicht gelöscht hat. Steam-Accounts können übrigens nicht vererbt werden.

Warum hat Sony den Hinweis überhaupt drin? In Europa gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU. Sie verpflichtet Unternehmen wie Sony dazu, Daten nicht länger als nötig zu speichern und klare Hinweise zu ergänzen, was mit inaktiven Konten passiert. Wichtig ist, dass hier Sony nicht alleine steht: Auch Firmen wie Microsoft, Google oder E-Mail-Anbieter haben solche Löschungs-Klauseln in ihren Nutzungsbedinungen.

Grundsätzlich wäre auch Valve dazu verpflichtet, so einen Hinweis nach europäischem Recht einzubauen. Bisher ist Valve dem aber nicht nachgekommen.

Haltet ihr so eine Nicht-Löschung für sinnvoll oder für reine Ressourcen-Verschwendung, wenn Steam-Accounts jahrelang ungenutzt herumliegen und damit gegebenenfalls sogar Nutzernamen belegen?

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann nutzt ein Feature auf Steam bereits seit der Beta und mittlerweile seit über 2 Jahren. Benedikt hat damit viel Geld gespart. Mehr dazu lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Ich nutze seit 2 Jahren ein geniales Feature auf Steam und habe damit mehrere hundert Euro gespart