Eine alte Jugendsünde an eurer PlayStation könnte euch jetzt den Account kosten – Das solltet ihr prüfen

Wenn ihr euren PSN-Account vor Jahren mit irgendeiner Mail-Adresse erstellt habt, an die ihr euch zum besten Willen nicht mehr erinnern könnt, dann kann euch das im schlimmsten Fall euren PSN-Account kosten.

Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr als Kinder oder Jugendlicher unbedingt einen Account auf der PlayStation erstellen wolltet und dafür irgendeine E-Mail-Adresse genutzt habt, an die ihr euch am Ende nicht mehr erinnern könnt? Oder ihr habt heute keinen Zugriff auf die Adresse, weil das damals Mama oder Papa für euch übernommen hatten?

Genau das solltet ihr jetzt überprüfen, denn auf eure verknüpfte E-Mail-Adresse bekommt ihr einen Warnhinweis, wenn ihr euch zu lange nicht mehr in euren PSN-Account eingeloggt habt. Denn Sony kann euren alten Account löschen, inklusive aller gekauften Spiele. Erst kürzlich hatte Sony erklärt, dass man keine physischen Spiele mehr produzieren wolle.

Video starten Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony Autoplay

Warnhinweis für euren PlayStation-Account landet auf eurer verlinkten Mail-Adresse

Warum ist das so wichtig? Sony erklärt in seinen Nutzungsbedingungen, dass man alle PlayStation-Accounts lösche, die länger als 3 Jahre nicht benutzt worden sein sollen. Davon berichtet Videocardz.com.

Ihr bekommt aber vor dem Zeitpunkt der Löschung einen Warnhinweis per E-Mail, dass ihr euch doch mal wieder einloggen solltet, bevor der Account ganz weg ist. Doch genau diese E-Mail erhaltet ihr nur dann, wenn ihr auch Zugriff auf die dazugehörige Adresse habt.

Wenn ihr nun euren PSN-Account vor Jahren mit irgendeiner E-Mail-Adresse erstellt habt, an die ihr euch zum besten Willen nicht mehr erinnern könnt, dann kann euch das im schlimmsten Fall euren PSN-Account kosten.

Überprüft also am besten, ob euer PSN-Account mit einer aktuellen und gültigen E-Mail-Adresse verknüpft ist und dass ihr genügend Speicherplatz freihabt. Denn ohne freien Speicher könnt ihr in der Regel keine neuen Mails erhalten.

Warum sollte man eine aktuelle E-Mail-Adresse nutzen? Eine gültige E-Mail-Adresse ist für viele Accounts enorm wichtig, denn ihr benötigt diese Adresse zwingend, wenn ihr etwa euer Passwort vergessen habt. Obendrein landen Rechnungen und Buchungsbestätigungen auf dem verbundenen Mail-Konto. Ohne eine aktive Adresse riskiert ihr daher oft einen dauerhaften Verlust eures Accounts.

Sony stellt die Disc-Produktion ein. Die Entscheidung wird stark kritisiert, doch sie dürfte kaum noch zu ändern sein. Das zeigt das wichtigste Werk für die Disc-Herstellung in Österreich. Denn hier will man bereits alle Mitarbeiter auf neue Produkte umschulen: Viele hoffen, Sony überdenkt das Ende der Disc noch einmal, aber dafür dürfte es schon längst zu spät sein