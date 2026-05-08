Die meisten „sicheren“ Passwörter können in weniger als einer Stunde geknackt werden und das kostet nur wenige Euro

Forscher zeigen, dass die meisten Passwörter nicht so sicher sind wie erhofft. Und viele Passwörter lassen sich mit wenig finanziellem Aufwand knacken.

Passwörter nutzt so ziemlich jeder. Die einen loggen sich damit auf YouTube ein, andere in ihr Online-Banking und wieder andere loggen sich damit auf Steam oder ihrer PS5 ein.

Forscher des Sicherheitsunternehmens Kaspersky fanden jetzt heraus, dass mehr als die Hälfte aller Passwörter unsicher sein sollen und ziemlich schnell geknackt werden können. Je nach Passwortstärke variiert das zwischen einer Stunde und weniger als einer Minute.

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Mit einer GeForce RTX 5090 lassen sich viele Passwörter in kurzer Zeit knacken

Warum geht das so schnell? Die Forscher erklären, dass das auch mit der technischen Entwicklung zusammenhänge. Es gebe immer schnellere Hardware, die das Knacken deutlich einfacher machen würde:

Angreifer verdanken diesen Geschwindigkeitsschub Grafikprozessoren, die von Jahr zu Jahr leistungsfähiger werden. Leider sind Passwörter nach wie vor genauso schwach wie eh und je, während es von Jahr zu Jahr schneller und einfacher wird, sie zu knacken. Heute lassen sich 60 % aller Passwörter in weniger als einer Stunde knacken; vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 59 %. Das wirklich Beängstigende ist jedoch etwas anderes: Fast die Hälfte aller Passwörter (48 %) wird in weniger als einer Minute geknackt.

In ihrem Beispiel erklären sie, dass mit einer einzigen Nvidia RTX 5090 bereits 60 Prozent der Passwörter in weniger als einer Stunde geknackt werden konnte, ganze 48 Prozent sogar in weniger als 60 Sekunden.

Einige mögen jetzt vielleicht darauf hinweisen, dass man dafür erst einmal die entsprechende Grafikkarte bräuchte und die kostet immerhin 3.500 Euro, wenn man sich die aktuellen Preise auf Geizhals.de ansieht. Mittlerweile könnt ihr jedoch eine RTX 5090 genauso einfach für ein paar Euro in der Cloud mieten und auf diese Weise die Passwörter knacken. Ihr müsst daher keine 3.500 Euro mehr für eine GPU investieren, um Passwörter zu knacken. Das Team erklärte, dass der finanzielle Aufwand nur sehr gering ausfalle.

Ein weiteres Problem, auf welches die Forscher hinweisen: Die meisten Nutzer würden ein Passwort erstellen und danach nie wieder ändern. Ein Passwort würde über Jahre hinweg identisch bleiben oder maximal mit einer Zahl verändert. Das zeigt aber auch laut Forschern, dass die Nutzer nicht vorsichtiger geworden sind. Als zusätzliches Problem komme dann hinzu, dass die Technik immer besser werde, um Passwörter zu knacken.

Passwörter braucht ihr ständig auf eurem PC, eurer Xbox, PS5 oder fürs Banking. MeinMMO gibt euch ein paar Tipps mit auf den Weg und erklärt euch, weshalb starke Passwörter wichtig sind. Mehr dazu lest ihr in folgendem Artikel direkt bei uns: 7 Tipps für starke Passwörter und warum ihr sie überhaupt braucht