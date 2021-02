Das Öffnen von Booster-Packs von Pokémon-Karten hat auf Twitch einen Boom erlebt. Streamer investieren Unsummen in neue Packs und hoffen auf seltene Karten. Ist das schon Glücksspiel?

Darum geht’s: Bei einem der aktuellen Trends im Streaming spielen die Pokémon-Sammelkarten eine wichtige Rolle. Das Öffnen der Booster-Packs zieht auf die Kanäle von Streamern wie Trymacs und Papaplatte Hunderttausende von Zuschauern.

Die Streamer öffnen die Packs in der Hoffnung, seltene und teure Karten zu erwischen, die einen hohen Sammlerwert haben. So kostet zum Beispiel eine Holo-Glurak-Karte im richtigen Zustand über 50.000 Dollar. Da ist die Freude groß, wenn man die Karte in einem seiner Booster-Packs tatsächlich erwischt.

Doch die Booster-Packs der alten Editionen kosten mittlerweile ordentlich Geld.

Dabei ist es lange nicht garantiert, dass die Streamer aus ihren Boostern die Karten bekommen, die besonders wertvoll sind.

Man investiert also hohe Summen an Geld in der Hoffnung, eine noch höhere Summe als Gewinn zu erhalten. Es ist ein Prinzip, das eigentlich dem Glücksspiel zugrunde liegt. Sammelkartenspiele sind aber seit Jahrzehnten beliebt bei jungen und erwachsenen Spielern und gelten in Deutschland nicht als Glücksspiele.

Wir wollen daher von euch wissen: Denkt ihr, dass es sich hierbei schon um Glücksspiel handelt oder sind das nur harmlose Pokémon-Karten und man sollte es nicht zu ernst nehmen? Schreibt uns eure Meinungen und Gründe in die Kommentare.

Wir haben uns in unserem MeinMMO-Podcast ebenfalls mit dem Thema beschäftigt:

Jetzt im Podcast: Hype um Pokémon-Karten, Season 13 von Destiny 2 und neue MMOs auf Steam

So könnt ihr abstimmen: Eure Stimmen könnt ihr in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder Leser hat nur eine Stimme, die er vergeben kann, und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Viel Spaß beim Abstimmen!