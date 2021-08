Wie findet ihr die Aktion von Kimchi? Habt ihr selbst das Rollenspiel in GTA schon mal ausprobiert? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er will so die über 5.000 Kilometer lange Strecke innerhalb von etwa 40 Tagen zurücklegen und seine Reise streamen und filmen.

Das macht der Streamer: Einer der Mitspieler von NoPixel beschloss nun eine eigene Widmung an die Verstorbenen zu machen. Der Twitch-Streamer Kimchi erklärte auf seinem Twitter-Channel, dass er am 23. August eine Reise von Philadelphia nach San Francisco antreten wird, und zwar auf einem Fahrrad.

Leider passieren außerhalb des Rollenspiels auch traurige Dinge. So sind seit der Entstehung des Servers 4 bekannte Teilnehmer von NoPixel verstorben. Die Rollenspieler-Community des Servers ist eng verbunden und es wurde zu Ehren der toten Mitspieler in GTA Online ein Denkmal mit ihren Namen errichtet.

Um diese Rollenspieler geht’s: Vor einigen Jahren erhielt das Rollenspiel in dem Multiplayer-Game GTA Online viel Aufmerksamkeit auf Twitch und wurde zu einem der am meisten geschauten Inhalte der Streaming-Plattform.

Der Twitch-Streamer Kimchi hat am 23. August eine Reise gestartet, die er verstorbenen GTA-Online -Rollenspielern vom berühmten Server NoPixel widmet. Er will dafür mit dem Fahrrad eine Strecke von über 5.000 Kilometer zurücklegen und sammelt dabei Geld für wohltätige Zwecke.

Insert

You are going to send email to